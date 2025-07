Emanuel Bornicent, guardaparque del Parque Escolar Rural Enrique Berduc (Pereb), en La Picada, fue cesado de sus funciones tras la finalización de su contrato el pasado 30 de junio. La medida, impulsada por el Consejo General de Educación (CGE), forma parte de una resolución que dejó sin trabajo a 22 empleados. La noticia generó alarma entre ambientalistas, docentes, vecinos y sectores vinculados al cuidado del ambiente.

“Se ha tomado una mala decisión, sin estudiar cada paso en particular. Quiero creer que ha sido un error”, expresó Bornicent. “Fue un baldazo de agua fría. Mi vida cambió de la noche a la mañana. La primera semana fue de shock y después empecé a movilizar desde el Cuerpo de Guardaparques de la Provincia. Quiero que se revierta la situación”, afirmó en diálogo con Radio Plaza.

Un comunicado titulado "Un guardaparque menos”, difundido por sus compañeros del Cuerpo de Guardaparques de Entre Ríos, advirtió sobre los riesgos de dejar sin cobertura a la reserva natural más antigua de la provincia. El Pereb, con más de 600 hectáreas, fue donado en 1924 por Enrique Berduc con el compromiso de preservar el entorno para uso educativo. Hoy, además de su valor ambiental, es un centro clave de educación ambiental para estudiantes de toda la provincia.

Bornicent detalló las múltiples funciones que desempeñaba en el área: “La tarea es velar por la seguridad del parque, tanto de los visitantes como de los animales. Acá llega gente a visitar y navegar; debemos asegurarnos de que salgan con los elementos de seguridad y controlar que no ingresen cuando la playa está inhabilitada. En el monte buscamos que no entren cazadores furtivos, y sobre el arroyo hay que vigilar que no se pesque en áreas protegidas. Además, trabajamos con Sauce Montrull y La Picada en la prevención y combate de incendios forestales”.

También destacó la labor educativa que se realiza: “Como pertenecemos al CGE, recibimos visitas de escuelas y hacemos actividades con docentes y estudiantes. Los fines de semana también brindamos visitas guiadas”.

El despido llega en un momento crítico. “Se acerca la temporada de incendios forestales, cuando termine el invierno. Todos los años vemos un aumento, y sin personal suficiente es imposible responder”, advirtió el guardaparque.

La medida del CGE provocó una inmediata reacción. Diversos sectores comenzaron a juntar firmas para pedir la reincorporación de los tres trabajadores afectados en el Pereb. La preocupación se extiende: temen por la desprotección de un área natural clave, expuesta a cazadores, incendios y la falta de control en un entorno biodiverso y educativo.