Semana Santa en tiempos de pandemia: "Nos tiene que ayudar a un cambio importante en positivo", dijo el Padre Rubén

El Padre Rubén Schmidt convocó a los fieles a seguir las celebraciones especiales de Semana Santa a través de las redes sociales de la Parroquia del Rosario y la transmisión que diariamente se emite desde este portal de noticias.

La celebración religiosa se produce en todo el mundo en medio de circunstancias atípicas, contexto sobre el cual en diálogo con FM Estación Plus Crespo, el sacerdote reflexionó: "Dios por algo lo habrá permitido. No tenemos que pensar que es un castigo de Dios, porque sino pensamos en un Dios castigador y no es así. Hay cosas que permite para hacernos reflexionar. Entonces hay que aprovechar a replantearse, no pensando en a quién acusar por las cosas que pasan en el mundo, sino mirarse a sí mismo. Preguntarse, plantearse, responderse, cómo uno estaba direccionando su vida, en qué lugar teníamos a Dios en nuestra rutina, cómo estábamos cuidando nuestra propia salud, nuestra vida -que es un regalo de Dios-. Es un período para aprender a valorar un poco más a las personas que tenemos junto a nosotros, perdonarlas, quererlas. El coronavirus desata una situación que nos abre una gama de reflexiones. Nos tiene que ayudar a un cambio importante en positivo", afirmó.

"Es un momento que hace reflexionar mucho a las personas en lo fugaz de la vida, en cómo todo es tan transitorio y nos vuelve la mirada a aquellas cosas importantes que quizás hemos descuidado", dijo el sacerdote y agregó: "La Semana Santa siempre fue un llamado a nuestro encuentro con el Señor, a mirarnos a sí mismos para pedir perdón y comunicarnos con él. La realidad parece que torna esto aún más fuerte. Hay una vuelta a los momentos espirituales, a los pensamientos más profundos que los que veníamos teniendo en lo cotidiano. Aliento a que aprovechen estos días para revisar y proponernos nuevas y buenas actitudes con los demás".