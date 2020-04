Grávida Crespo recaudó $20.000 con su bono contribución de Pascua

Estacion Plus Crespo

Aún en tiempo de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, desde Grávida Crespo desarrollaron de manera creativa, la modalidad para poder poner en circulación un bono contribución, llegando a vender 1.000 números. Susana Cabrera, coordinadora del espacio, explicó a FM Estación Plus Crespo, que apelaron a los pagos virtuales, pero también fue de mucha ayuda la cantidad de colaboradores que se sumaron como para vender el bono entre familiares o vecinos. "Esos 10 o 20 que cada uno pudo concretar en su espacio reducido, contribuyó en el total", afirmó.

El bono prometía el sorteo de un gran huevo de pascua artesanal, siendo ello el único gasto que deberá deducir la organización. Con el módico valor de $20, los 1.000 números permitieron generar un buen fondo, sobre el cual Cabrera comentó: "Es muy bienvenido porque toda institución conlleva gastos para su funcionamiento y sobre todo, porque esta situación de cuarentena obligatoria ha hecho que aumenten los pedidos que nos llegan. Habitualmente acompañamos a las mamás con leche maternizada o pañales, y en estas semanas, se han acercado otras que quizás hasta ahora no estaban recibiendo porque no lo necesitaban, pero como sus parejas son changarines o se sostienen con actividades que actualmente no se pueden realizar, se encuentran en una complicación, con una necesidad, que felizmente con el aporte de la comunidad vamos a poder responder".

Asimismo, expresó su agradecimiento "a todos los pediatras, a quienes les hemos solicitado la donación de las muestras médicas de leche y han respondido muy bien, con una repercusión que no esperábamos. Nos alegra mucho y nos compromete a ser muy responsables en este abordaje que se hace con las mamás".

"Cada historia o vínculo nos llena el alma", dijo Susana, al destacar las emociones de la experiencia que Grávida aporta a cada integrante. En tal sentido, manifestó: "Conocemos a la mamá que llega con sus miedos y sus temores, pero nos damos cuenta que a medida que nota que estamos para contenerla, acompañarla, que no estará sola transitando esta etapa, que si es necesario acompañaremos también a su familia para que entre todos sean lindos momentos, se percibe el cambio. Somos felices cada vez que llega el momento del parto y esa unión entre el bebé y la mamá lo valen todo. Saben que seguiremos ahí para ayudarlas".

El sorteo se llevó a cabo en la mañana de este sábado 11 de abril, -en vivo- durante la programación de FM Estación Plus Crespo, resultando favorecida Cristina Rome de Haberkorn, domiciliada en calle Hamad Hamdan de Crespo. La vecina fue visitada por la coordinadora de Grávida, quien le hizo entrega de su premio.