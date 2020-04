"No puedo ir a La Bombonera": la confesión de una gloria de Boca

En Boca están volviendo en los últimos tiempos muchas de las glorias que le dieron grandes alegrías al club. La llegada de Juan Román Riquelme como vicepresidente le abrió las puertas a varios integrantes de la era dorada de Boca. Pero hay algunos que todavía no se animan a regresar por distintas razones. El Pato Abbondanzieri, histórico arquero del Xeneize en la era de Carlos Bianchi, recordó su paso por Boca y reconoció que no puede ir a la cancha.

“No puedo ir a La Bombonera. Me da cosa, es como que no lo puedo asimilar”, admitió el Pato en diálogo con Un Buen Momento, por Radio La Red. Abbondanzieri volvió en algunas ocasiones a la cancha de Boca, pero nunca a ver al equipo. Fui como entrenador de Godoy Cruz, pero ahí tenía la cabeza en otra cosa. Fui también a la despedida de Martín (Palermo) y a la de Battaglia”, recordó el Pato, figura en varios títulos de Boca.

“Miro los partidos por televisión. Las pocas veces que fui… No es que esté celoso. Mis dos hijos de Boca son fanáticos y quieren que vayamos siempre. Sí fui a verlo al interior, la última vez con Talleres acá”, explicó el Pato, que sí manifestó que le gustaría recibir algún tipo de reconocimiento en la cancha de Boca. “No es que me molesta. Pero estaría bueno que alguna vez hubiera pasado”, sostuvo el exarquero de la selección argentina.

Abbondanzieri recordó sus inicios en Boca, donde le costó mucho asentarse. “La pasé mal. Boca era una cosa monstruosa y no teníamos buenos resultados, estaba complicado. Al principio jugaba un poco yo y otro Guzmán. Después vino Oscar Córdoba, pero tampoco rindió y rotábamos. Recién empecé a disfrutar cuando llegó Bianchi. Disfruté del 98 hasta 2006”, repasó el Pato, que ganó 12 títulos en su carrera como arquero de Boca.

El Pato regresó a Boca en 2009, pero la historia no terminó bien. “Lo del 2009 no me gustó nada, no tendría que haber vuelto”, aseguró el exarquero, que terminó fuera del equipo tras un grave error. “El Chueco Alves me saca después de un partido contra Newells, me limpia a mí y al Negro Ibarra. El exarquero de Boca recordó a Bianchi como “un técnico que me marcó mucho” y dijo del Coco Basile que “es un amigo y me hubiera gustado ganar la Copa América para darle un título”.