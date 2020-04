Los docentes de Entre Ríos deberán realizar informes para evaluar a los alumnos

De cara al cierre del primer trimestre, Martín Müller, presidente del Consejo General de Educación -CGE- de Entre Ríos, aseguró que los alumnos del sistema educativo entrerriano no serán calificados del modo tradicional, con números o conceptos. Los docentes deberán realizar informes que den cuenta del proceso de aprendizaje en estos tiempos de pandemia.



"Hoy la prioridad está puesta en la salud. No va a haber una calificación numérica este trimestre, pero no quiere decir que no se pueda evaluar todo el enorme trabajo que están realizando nuestros docentes fundamentalmente y las familias, tratando de acompañar y generando una continuidad pedagógica, de manera creativa y muy efectiva, que ponen un valor extra y positivo a esta etapa con tantas angustias", afirmó el funcionario.

En este sentido, resaltó los motivos que forman parte para tomar esta decisión: "Concebimos la evaluación en términos formativos. Para nosotros es una etapa en la cual hay muchas desigualdades en cuanto al acceso y la posibilidad de tener continuidad de las trayectorias educativas, por diferentes motivos. No nos parece justo ni cumple con el rol de la escuela que tengamos un concepto de evaluación que califique de cualquier forma, sea numérica o conceptual".

De este modo, dijo que la evaluación "será cualitativa, es decir, cada uno de nuestros docentes va a realizar informes para observar qué es lo que ha podido hacer con los estudiantes en este período, tener un informe escrito que sirva para tener en cuenta cuál ha sido la trayectoria y el esfuerzo de nuestros niños, niñas y adolescentes".

"Hay un enorme esfuerzo de cada uno de los docentes y necesitamos que todos los alumnos tengan garantizado el acceso y el derecho a la educación", valoró.

Müller subrayó que el criterio que prima es estrictamente sanitario, epidemiológico. "Nuestra prioridad es la apropiación de los saberes", dijo, y argumentó la necesidad de suspender las calificaciones. "Dejamos en suspenso esa parte de la evaluación que es la acreditación", afirmó, y agregó que tuvo buena aceptación el criterio en la comunidad educativa.