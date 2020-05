ENERSA precisó cómo se calculó la facturación en el período que no hubo toma de lecturas

La cuarentena obligatoria repercutió de diferentes maneras en cada una de las actividades comerciales e industriales y las empresas de servicios no estuvieron ajenas a ello. Si bien la energía eléctrica no presentó inconvenientes en cuanto al suministro, lo cierto es que la tarea de toma de lecturas estuvo interrumpida, dado el contexto nacional de prevención de la pandemia.

Aproximadamente la mitad del universo de usuarios residenciales y rurales recibirán su factura de luz confeccionada en base al sistema de "Consumo Estimado". Llevando tranquilidad a los usuarios y aclarando en qué consiste dicha modalidad, el responsable de Comunicación de ENERSA, Federico Gentile, explicó a FM Estación Plus Crespo: "A raíz del Aislamiento Preventivo Social y Obligatorio, nos vimos imposibilitados de tomar las lecturas. Fue una circunstancia excepcional, que amerita la medida del cálculo estimado, que está contemplado dentro del Contrato de Concesión que rige para todas las distribuidoras eléctricas de la Provincia, no sólo ENERSA sino también las cooperativas, y que es avalado por el Ente Regulador de la Energía. Las 'Estimaciones' son un ítem que se puede realizar cuando existen razones de fuerza mayor que impiden que el personal pueda llegar hasta el domicilio en forma presencial, ya sea por fenómenos climáticos intensos, anegamientos de caminos o accesos, o razones especiales como ésta, que es de carácter sanitario y de público conocimiento. Cuando ocurre esto, que no se puede ir a tomar la lectura, nosotros hacemos un cálculo complejo de explicarle a la gente, pero que no es caprichoso ni aleatorio. Consiste en tomar los últimos 6 ciclos de facturación (un año), sumarlos y dividirlos por días. Así se obtiene un número promedio de consumo diario. Ese valor resultante se convierte en la base para establecer el 'consumo estimado' y se aplica a partir de la última lectura real realizada. Consiste entonces en calcular lo que se habría consumido, en base al historial de consumo que ha venido teniendo el cliente y tiene más de un 90% de efectividad".

El vocero de la mayor distribuidora en Entre Ríos indicó que "este sistema de cálculo se aplicó sólo a usuarios residenciales y rurales, los demás pudieron hacerse bajo la efectiva toma de lectura. Incluso alcanzará sólo a un sector de clientes, dependiendo del ciclo de facturación que presentan, rondaría la mitad aproximadamente que recibirá con este sistema", y agregó: "En importante también indicar que a partir del 20 de abril se empezó a tomar nuevamente las lecturas con normalidad y se está relevando el consumo a través de cada medidor, en todos los segmentos de usuarios".

El valor a pagar que determina el "consumo estimado" con el "consumo real" puede generar diferencias a favor de la empresa o del usuario, situación que se determina y subsana en la facturación siguiente. Al respecto, Gentile explicó: "Se corrige inmediatamente en la factura siguiente. Para tranquilidad de los usuarios, la próxima facturación que será con consumo real -toma de lectura efectiva-, va a permitir que en la boleta se detalle un ítem de 'Diferenciación', ya sea a favor del cliente o a favor de la empresa y que permitirá compensarle a través de un descuento a modo de reintegro al usuario o sumarle el importe pendiente de pago, según corresponda el desfasaje que en dinero resulta de la aplicación de un sistema y el otro". Asimismo, desde Comunicación instó a que los clientes establezcan contacto con la distribuidora: "Ante cualquier diferencia, duda o consulta, tenemos activo el 0-800-777-0080 (Sistema de Atención Telefónica Integral -SATI-), línea que puede estar colapsada en ciertos horarios y por eso pedimos volver a llamar o bien utilizar otros canales como Enersa arg en Facebook o Twitter, ó enviando un mail a: [email protected], porque vamos a atender cada caso en particular. Cada persona es un mundo dentro de ENERSA".

A muchas personas les ha vencido la facturación, encontrándose con una imposibilidad de pago por no disponer de los ingresos que habitualmente generaba previo al Aislamiento Obligatorio, sobre lo cual el vocero afirmó que es una realidad que contempla ENERSA y manifestó: "Hay planes de pago para poder suscribir con nuestros usuarios, entendiendo la situación que atraviesan. Estamos otorgando financiación en base a la necesidad de la persona, cuánto podría pagar por mes, en qué situación económica se encuentra y cuál es la perspectiva que tiene. Hemos recibido consultas, porque hay un notorio interés por pagar, por eso valoramos que se comuniquen para atender cada caso".

En términos similares, Federico Gentile agradeció la aceptación y repercusión que tuvo el sistema de pago por buzón. En ese sentido, expresó: "Las medidas de prevención en salud son muy necesarias. Fuimos de los primeros en cerrar nuestras oficinas para proteger a nuestros empleados, pero entendiendo que también era la manera de cuidar a nuestros usuarios. Y el sistema de buzón surgió ante la necesidad de buscar una alternativa ante la gran cantidad de gente que nos hacía saber su voluntad de pago y que su preocupación era no disponer de un mecanismo para poder hacerlo. Hicimos un cálculo estimado sobre el general de consumo residencial y la amplia mayoría está contenido dentro de los $10.000; además hay una cuestión legal de depósito máximo por sobre que se permite hasta cierto monto; y los clientes no bancarizados estaban comprendidos en ese monto; de manera que todo llevó a establecer ese monto como un tope. Destacamos la responsabilidad del usurario entrerriano, porque estoy en contacto con distribuidoras eléctricas de todo el país y la verdad es que no es común esto que sucedía en nuestra provincia, de que querían pagar. Teníamos que implementar un sistema que diera respuesta a esta demanda y haciendo un balance, nos dio un buen resultado, por eso aún lo continuamos manteniendo vigente", concluyó.