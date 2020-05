Daniel Giosa: "La tecnología se instaló como una opción ante la pandemia, pero veamos mantenerla hacia una vida más práctica"

Programas, aplicaciones y redes, se convirtieron en los canales que posibilitaron que la gente pueda continuar con una parte de su rutina en tiempos de confinamiento. Para muchos, un mundo por descubrir; para otros, la hora de visibilizar su uso. En cualquier caso, abre el interrogante de que si será una práctica que llegó para quedarse o si tras la pandemia, la presencialidad volverá a apoderarse de las actividades, y surge incluso otra variable, de la convivencia de ambas opciones.

Al respecto y en declaraciones a FM Estación Plus Crespo, el especialista en nuevas tecnologías, Daniel Giosa, comentó que "ante todo hay que señalar que estas tecnologías existieron siempre, pero no nos animábamos a usarlas y cuando se volvió una necesidad imperiosa, nos encontramos con que 'hacíamos agua'. En lo que refiere a la docencia, no sólo fue una complicación para los alumnos, sino también para los docentes, porque hubo que cambiar y migrar hacia una metodología que siempre estuvo, pero que pensábamos que nunca la íbamos a necesitar y por ende, poca información se contaba al respecto. Lo propio ocurrió en otros espacios, cuando se presentó la necesidad de usar herramientas virtuales, nos dimos cuenta que no estábamos del todo preparados".

El incursionar en el mundo virtual requiere de conocimientos informáticos, pero también de soportes, con los cuales en algunas ocasiones los usuarios deben lidiar. Contemplando ese aspecto, Giosa manifestó: "El Estado no desarrolla un control sobre las compañías prestadoras de telecomunicaciones, entonces de Crespo a Paraná -por ejemplo-, no hay señal de corrido. Imaginemos esa situación en los lugares con menos accesibilidad aún o más alejados de los centros urbanos. En las casas no siempre hay buen servicio, incluso por el aislamiento, a veces no podían salir los técnicos a efectuar las reparaciones. La conectividad presenta realidades diferentes y por otra parte, a los padres nos cuesta ayudarles a nuestros hijos, porque a veces se complica contar con soportes. Un hogar con tres niños y una sola computadora, probablemente sea engorroso, entonces ahí destaco el trabajo de los docentes, que tienen una actitud de contención, que entienden esas dificultades y se adaptan a lograr que sea lo más práctico posible. En lo que refiere a teletrabajo, hay muchísima gente que ha seguido trabajando, pero con muchas limitaciones. Esperemos que estos problemas sirvan para conducirnos a buscarles la solución y que este contexto nos deje la enseñanza de que la tecnología está disponible desde hace un largo tiempo, sólo que muchos miraban para otro lado. Se lo veía como un gasto, no como una inversión y hoy se advierte la importancia que tenía fortalecernos en ese sentido".

"Estamos pensando en una salida positiva del coronavirus con prontitud y no pensamos que puede llegar a empeorar o prolongarse", dijo el especialista, dejando en evidencia su propuesta de regular en términos de legislación vigente, el uso de herramientas virtuales en determinados procesos y actividades. En tal sentido, manifestó: "Habría que tomar algunas medidas reales, más allá de que se continúe con Zoom o Classroom. Se necesita generar un protocolo escrito y avalado por el Estado, de cómo va a seguir la educación, así no queda librada a cada institución. Hay universidades que hoy no saben cómo tomar exámenes para que se convaliden el día de mañana en la currícula. Estamos ante un problema grave, porque no se tomaron medidas previamente. Y ante la incertidumbre del retorno a clases, debería legislarse para el caso de que la situación vaya más allá de lo que se proyecta. El niño quiere estudiar, quiere ir a la escuela, quiere aprender, los padres no queremos que los chicos pierdan un año, pero faltan decisiones y respaldos legales para continuar con esta modalidad de enseñanza".

En consonancia con esa perspectiva, Giosa aventuró que la tecnología podría haber llegado para quedarse y sentó el desafío: "Hay que hacer un hábito, darle el seguimiento a esto que hoy hacemos de manera obligada. Hay mucho trabajo de logística que se genera detrás de las actividades por Internet y creo que la gente se va a habituar. Considero por la información que surge y que es de público conocimiento, que las fuentes de trabajo no se van a reducir. Hay experiencias en otros países, donde quien estaba reponiendo una góndola en su momento, ha pasado a la logística, a preparar los paquetes para el envío o llevárselo al cliente. Tal vez un cajero tenga que aprender a preparar un pedido, pero no creo que haya menos trabajo por la cuestión electrónica".

"Se vienen tiempos de cambios, hay que estar atentos, usar la inteligencia para poder sacarle provecho. La tecnología se instaló como una opción ante la pandemia, pero veamos mantenerla hacia una vida más práctica", afirmó Giosa. De hecho, planteó algunos ejemplos de cuestiones que parecieran ser una excepción rápidamente adoptada: "Psicólogos y un montón de profesionales hacen cursos online, donde se les entrega la certificación de que estuvieron presentes, escuchando y participando del curso. Hay un sinfín de trabajos que se pueden hacer online, incluso ya hay obras sociales que admiten la factura de un psicólogo por una sesión online. Eso nos impulsa a plantearnos ir por más. Los docentes cuando hacen un curso le dan puntaje que va a su perfil profesional ¿habrá la posibilidad de llegar a una legislación para que un docente pueda capacitarse en forma virtual, para que un escribano o abogado facture una consulta que le llegue de manera virtual?", concluyó.