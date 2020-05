Nahir Galarza abandonó la huelga de hambre "porque no obtuvo respuesta"

Nahir Galarza está presa con condena a prisión perpetua en la Unidad Penal Número 6 de Mujeres de la capital entrerriana. La joven condenada por el crimen de Fernando Pastorizzo, estuvo nueve días sin comer como protesta, porque no pueden recibir visitas en el marco de la pandemia. Los familiares señalaron que Nahir solamente tomaba agua y que en el período de la huelga de hambre, bajó más de ocho kilos.

Sus padres, Marcelo Galarza y Yamina Kroh, sostienen que "nadie se ocupó de ella, nadie fue a verla. Ni de los organismos de derechos humanos. Es una discriminación, como si lo que pide fuera un capricho y no un derecho e hicieran la diferencia con ella", dijeron a Infobae.

Condena de antemano

El martes fue el cumpleaños de Marcelo Galarza, quien pudo comunicarse con ella. "Todo lo que se ha pedido judicialmente ni siquiera se contempló, como si hubiera una condena de antemano. Está su vida en riesgo", dijo. Tal como dio cuenta Elonce, la huelga de hambre de Nahir Galarza, comenzó el lunes 27. Caber recordar que las visitas, fueron postergadas como en todas las cárceles del país para evitar el riesgo de la transmisión del COVID-19.

Abandonó la huelga de hambre

Tras darse a conocer la difícil situación que padecía Nahir Galarza, a causa de la huelga de hambre, el Servicio Penitenciario de Entre Ríos, dio a conocer esta tarde, que "la interna Nahir Galarza, desistió de la medida el pasado martes 5 a las 10.45 horas", se indicó en el comunicado dado a conocer este miércoles por la Dirección General del Servicio Penitenciario de Entre Ríos.

No obtuvo respuesta

Según se señaló desde el Servicio Penitenciario, dependiente del Ministerio de Gobierno, "Galarza aludió a que la suspensión de su protesta, se debe a que no obtuvo respuesta por parte del Juzgado respecto a su pedido y que no tenía sentido continuar", sostiene el escrito.

Asimismo, dieron precisiones sobre el estado de salud de la interna, oriunda de Gualeguaychú. "Vale informar que el parte médico sobre el estado de salud de la joven es bueno", se informó.

Pedir visitas

El Servicio Penitenciario recordó que "el reclamo de Galarza comenzó para solicitar la habilitación de las visitas familiares, suspendidas en todas las cárceles del país en el marco de la pandemia de COVID-19.

Además, se aclaró que "Galarza era la única interna de la Unidad que venía sosteniendo una huelga de hambre como medida de protesta", señala el escrito enviado a El Once.