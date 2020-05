Comenzó a pavimentarse el acceso Pte. Illia en su conexión con la Ruta 131

La obra vial sobre Ruta 131 anunciada en octubre del año pasado, está por estos días materializándose a la altura de la ciudad de Crespo. Ello fue constatado y celebrado por las autoridades inherentes de los distintos estamentos públicos, quienes en horas de la siesta de este jueves 7 de mayo, confluyeron en el acceso Pte. Illia de esta ciudad. El encuentro permitió intercambiar detalles del avance de obra y gestiones vinculadas a la transitabilidad de esta comunidad y zona, en tanto que se oficializó la puesta en marcha de la pavimentación de dicho acceso a Crespo.

En diálogo con FM Estación Plus Crespo, el Jefe del Distrito Entre Ríos de Vialidad Nacional, Daniel Koch, expresó: "Todas las obras son importantes, más cuando los pedidos datan de tanto tiempo, como este. A poco de haber asumido la gestión, nos encontramos con que esta obra estaba próxima a arrancar y teníamos comunicación frecuente con el intendente y las fuerzas vividas de la ciudad, porque iban preguntando si se iba a neutralizar o si no iba a arrancar. Pero la verdad es que nos pusimos la mochila al hombro. en conjunto y encontrando muy buena predisposición. Incluso de La Agrícola Regional Coop. Ltda., que fue uno de los factores prioritarios para que este acceso se pueda empezar a trabajar rápidamente, teniendo en cuenta que era una necesidad para Planificación de Vialidad, contar con un predio en el acceso mismo. Noelia Zapata no tuvo reparo en llamar al directorio y gestionar la donación a la Municipalidad, que se hizo cargo prontamente de la cuestión catastral y así no se vio frustrado el avance. Recientemente nos sentamos a ver modificaciones técnicas, por unas sugerencias que hubo y esto está en pleno".

"Nos encontramos aquí las dos Vialidades juntas", aseveró Koch, en alusión a la presencia de la directora de Vialidad Provincial, Alicia Benítez, vínculo sobre el cual destacó: "En coordinación trabajamos porque así entendemos la actividad pública, con los intendentes también, aunque puedan ser de un color político diferente. Nosotros estamos lejos de querer disolver los organismos del Estado, no estamos de acuerdo con ello, sino que estamos para apoyarnos entre nosotros, para fortalecernos, Tenemos un gobernador que le está poniendo todo de su parte y no hace diferencia de color político. Hago referencia a esto, porque leí que entidades piden que disuelvan Vialidad. Creo que en tiempos difíciles, tenemos que apoyarnos, como lo hicimos con el intendente Schneider y los legisladores del Departamento. No son momentos para politiquerías, sino para resolver, para hacer obras, para llevarle soluciones a la gente, que poco le importa si la obra es provincial o nacional. El vecino de Crespo necesita una ruta segura y nosotros -hoy funcionarios- tenemos que trabajar para ese objetivo. Es un orgullo seguir trabajando con Alicia Feltes y con cada municipio".

Por su parte y ahondando en la perspectiva planteada por Koch, la titular de Vialidad Provincial, Alicia Benítez manifestó: "Hay aquí un plan muy ambicioso que se está ejecutando. Tenemos una cantidad de proyectos para desarrollar. Por supuesto que el problema es que estamos en una etapa económica compleja, que a afectado tanto a privados como a los Estados, ya sea a nivel provincial, nacional y mundial. Nadie escapa a este impacto. Celebramos que Nación y Provincia trabajen juntas, porque ocurre después que Nación nos debe a Entre Ríos más de 300 millones de la gestión anterior en obras viales, lo cual nunca se pagó. La Provincia cumplió, como el caso del acceso Norte, parte de la Ruta 6, el acceso a Colonia Elía, pero nunca se devolvieron esos fondos. Gracias a la gestión de Daniel Koch estamos ahora regularizando las gestiones de papeles. El gobernador nos ha pedido trabajar en forma conjunta, por una razón muy sencilla: los vecinos reclaman primero al municipio, es al que le golpean la puerta; después a cada uno de los funcionarios provinciales o legisladores; lo importante entonces es poder dar respuestas y para ello debemos trabajar en forma conjunta. Celebro que estén hoy los legisladores también porque son los que aprueban los presupuestos de nuestras obras".

En su calidad de anfitrión y tras la bienvenida formal, el intendente Arq. Darío Schneider, se expresó auguroso por la reconstrucción mejorativa de los kilómetros de la Ruta 131 que pasan por Crespo y el paralelo inicio de pavimentación de una de las principales entradas y salidas de esta ciudad. En tal sentido, señaló: "Esta obra es muy esperada por los crespenses. Ha pasado por muchísimas gestiones, reuniones y avances y contramarcha, siendo una obra muy necesaria. Hay un tránsito muy importante de producción y esta inversión vial viene a apuntalar el desarrollo local, regional y el crecimiento de nuestra provincia. Hoy se comienza con toda la pavimentación, pero desde el año pasado que no han parado de trabajar, han hecho la compactación y se ha avanzado hasta llegar a lo que vemos ahora, que están colocando los primeros metros de pavimento, que vienen a definir incluso este acceso Illia de la ciudad".

"Es un proyecto muy completo el que han diseñado los equipos técnicos de Vialidad Nacional", dijo el presidente municipal y en cuanto a Illia agregó: "El diseño incluye los caminos de aceleración, desaceleración, se resuelve el nodo vial de este acceso de la ciudad y también a la Cooperativa, que tiene un movimiento de camiones y de producción muy intenso. Por ambos motivos era justamente muy necesario poder llevarlo a cabo. Costó la gestión, seguirlo, pero estamos muy agradecidos. Esperemos poder seguir haciendo obras conjuntamente con Nación, Provincia y el municipio", concluyó.

Estuvieron presentes los diputados provinciales Diego Lara, Gustavo Zavallo, Claudia Gieco, Julián Maneiro; y por el municipio de Crespo: el secretario de Gobierno, Omar Molteni; el secretario de Economía, Hacienda y Producción, Hernán Jacob; el secretario de Servicios Públicos, Juan Diego Elsesser; el director de Gestión y Coordinación Ciudadana, Gonzalo Atencio; y los concejales Javier Fontana y Carlos Pfaiffer.