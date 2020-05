La bajante histórica del río Paraná en mayo no se registraba desde 1884

Según el Instituto Nacional del Agua, esta situación para el quinto mes del año no se vivía desde hace 130 años. Cuánto miden hoy los puertos entrerrianos sobre la cuenta del río Paraná

En un informe del Instituto Nacional del Agua (INA) señalaron que la histórica bajante actual del río Paraná no tiene correlato contemporáneo y solo se registraron valores similares durante mayo hace más de 130 años, más precisamente en 1884.



El INA informó que para los próximos días y la semana siguiente no se esperan precipitaciones considerables en la cuenca del río Paraná, por lo que no habrá un incremento del volumen del río Paraná en lo inmediato.

En el informe del INA señalaron que la situación actual de pronunciada bajante del nivel del río Paraná no se registraba desde diciembre de 1971, pero considerando sólo las marcas del mes de mayo, no hay registros similares en toda la historia desde 1884, publicó El Litoral.

Incluso, según pudo averiguar Canal Nueve con fuentes de Prefectura Naval Argentina, de acuerdo a los especialistas, se estima que continuará la bajante y podría llegar a los tan sólo 30 centímetros.