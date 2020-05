Exitosa campaña de Lazos de Amistad: reunieron $18.000 y más de 250 pañales para el Hogar de Ancianos

El Hogar de Ancianos San Francisco de Asís se encontraba en una crítica situación económica, lo cual fue expresado públicamente por la comisión cooperadora. La necesidad tuvo rápido eco y prontamente otro espacio de la vida civil de la ciudad, motorizó la posibilidad de ayudar. Satisfechos y agradecidos, después de haber concretado la donación, Mary Alanis de Brambilla comentó a FM Estación Plus Crespo: "Cuando vi la nota publicada en Estación Plus de que el Hogar necesitaba ayuda, me comuniqué con los chicos de Lazos de Amistad y la inquietud o el espíritu fue compartido, de manera que nos pusimos en marcha. Sabemos que esta es una campaña que realiza la Escuela Nº 70, pero la situación de pandemia que estamos viviendo en este 2020, no les permitirá llevar a cabo esta acción. Tomamos entonces la posta y agradecemos mucho a la gente, que hizo posible que se reunieran 18.000 pesos y más de 250 pañales. Estamos muy contentos, porque es un resultado que se logró en 10 días y no lo esperábamos, porque es la primera vez que Lazos de Amistad se aboca a una campaña así. Fue muy exitosa la experiencia. Los integrantes se emocionaron con el resultado y por eso hacemos llegar un gran agradecimiento a todos y cada uno de los que colaboraron".

El Aislamiento Obligatorio es un obstáculo para este tipo de propuestas, sin embargo se encontró una modalidad, sobre lo cual Mary Brambilla dijo: "Como no se puede hacer el recorrido de colectar casa por casa, se había habilitado un número de WhatsApp, donde nos hacían saber de su intención de colaborar y así se hacía un listado de los domicilios. Si algún integrante, por alguno de los motivos permitidos salía y estaba en las inmediaciones, aprovechaba y pasaba por la familia que se había contactado. Otros dejaron pañales o dinero en el taller de Javier Córdoba, donde quedaban los sobres, porque cada pañal tiene un valor de $23, pero sabemos que la situación está complicada para todos, entonces no había un monto mínimo, cada uno con su ayuda suma a la recaudación total y todo aporte fue bienvenido".

La ayuda llegó. En cuanto a la formalización de esa instancia, Mary indicó: "El lunes la cooperadora del Hogar hizo la compra de pañales con el dinero recaudado y también de algodón, ya que es un insumo que necesitan para higienizar a los abuelos. El objetivo está cumplido y consideramos que Lazos de Amistad fue el nexo ante esta necesidad que los aquejaba en este contexto difícil, pero ellos necesitan que se siga colaborando".