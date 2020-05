Bordet anticipó que próximamente se habilitarán más actividades

El gobernador Gustavo Bordet dijo hoy que en Entre Ríos está trabajando más del 90% de la actividad industrial y productiva y el 75% del comercio y los servicios. "En este tiempo que viene de cuarentena hasta el 7 junio, queremos sin duda habilitar otras actividades", anunció.

Manifestó el mandatario que se busca reactivar sectores de la economía que actualmente no pueden trabajar, aunque no precisó de cuáles se trata y aclaró que se irá avanzando "con mucha responsabilidad y progresiva y paulatinamente".

"Lo vamos a evaluar, escucharemos las recomendaciones del Comité de Emergencia Sanitaria (COES) y también estamos escuchando a todos los sectores", sostuvo.

Con motivo de conmemorarse el 210° aniversario de la Revolución de Mayo, se realizó esta mañana el izamiento de las banderas ubicadas en los mástiles de la plaza Mansilla, en la explanada de la Casa de Gobierno. La ceremonia estuvo encabezada por Bordet junto a la vicegobernadora Luara Stratta, el intendente de Paraná Adán Bahl y otros funcionarios. Fue un acto breve y sin público, con motivo de la pandemia por el coronavirus.

El gobernador señaló que las nuevas habilitaciones en el marco de la cuarentena, al igual que las anteriores, se harán "con mucha responsabilidad, con protocolos vigentes".

"Entre Ríos está dentro de las provincias que más actividades habilitadas tiene en cuanto a industria y en cuanto a comercio y servicios. Esto es posible porque hay un muy bajo número de casos y no hay circulación activa del virus. Pero no estamos excentos, el virus está y la salud cuando se daña, cuesta mucho más recuperar que la economía", indicó.

"En tiempos de pandemia es tiempo de estar de acuerdo, de poder encontrar en una síntesis la confluencia que necesitan los ciudadanos y quienes tenemos cargos públicos, para llevar las soluciones que hoy muchas familias entrerrianas y argentinas están necesitando", reflexionó el mandatario. "Son tiempos de unión y no de estar dirimiendo cuestiones políticas", agregó.

Libertad, solidaridad y empatía

La vicegobernadora Stratta, afirmó que "los valores de mayo son los valores que hoy también necesitamos que nos interpelen en la Argentina, la libertad, la solidaridad, y la emptía". En ese sentido, indicó que tiene que haber un Estado "empático, que pueda acompañar a los sectores que más nos necesitan, es importante estar presentes y en este contexto tan difícil seguir apelando a la responsabilidad ciudadana".

Finalmente apeló a seguir "los valores que guiaron a mayo, que son los que nos siguen guiando hoy".

Por su parte, el intendente Adán Bahl se refirió a esta fecha y expresó: "La Patria es un pasado compartido, que nos hermana y nos enseña que no hay futuro si no estamos todos juntos".

Hizo una semblanza con la actualizad y afirmó: "Nos tocan atravesar tiempos complejos. Pero no es la primera adversidad que enfrenta el gran Pueblo Argentino. Aquí, en nuestra Paraná, los gestos solidarios se han multiplicado incluso más que la necesidad y eso da esperanza". En este sentido resaltó: "Que hoy los vecinos no podamos abrazarnos no significa que no estemos todos unidos".