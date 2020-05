"El paciente está en buen estado general", comunicó la directora del Hospital de Chajarí

Estacion Plus Crespo

En medio de la conferencia de prensa brindada este domingo en Chajarí, la autoridad del Centro de Salud público de esa ciudad y el intendente, Pedro Galimberti, dieron precisiones de las primeras medidas adoptadas a partir de conocerse el resultado de laboratorio.

Lalosa explicó que “lo bueno del paciente infectado es que realizó la consulta pertinente y las personas allegadas a él están haciendo la cuarentena respectiva". Asimismo, indicó que "el paciente está en buen estado general", y apuntó que “cuanto más personas captemos que estuvieron en contacto con estas personas (infectados), será mayor la posibilidad de evitar la propagación del virus".

“Debemos ver qué es lo que no se hizo o en qué debemos mejorar y, como dijo el intendente, necesitamos la ayuda de la gente” dijo Lalosa. En ese contexto y según replicó Chajarí al Día, la directoria del nosocomio negó que la información sobre el contagio se tuviera desde antes y se escondiera. “Pedimos a la población que seamos prudentes. La información oficial sale siempre desde el hospital. Esos informes llegan dos veces por día a los medios y por escrito”, indicó.

“Pido a la población prudencia y respeto por la persona contagiada. Seamos respetuosos con la información”, reforzó.

En lo atinente a la estrategia a seguir, la directora del hospital dijo: “Nos manejamos con los protocolos que llegan desde Nación y estamos en contacto permanente con Salud de la provincia”.

“La situación de hoy es que tenemos un paciente y debemos seguir muy de cerca su estado, hacer el seguimiento”, aseguró y remarcó que “el hospital está preparado”: "Hay respiradores de ser necesario y consideramos la derivación a Concordia también de ser necesario”. También dijo que no se descarta el uso de un cuerpo del hospital para tratar esta enfermedad si los hechos lo justifican.

“Tenemos un caso y hay que esforzarse mucho más para controlar la enfermedad”, apuntó Lalosa destacando que no se podrá hacer de un momento para otro.

Indicó que para que el contagio sea rápido se deben dar ciertas cosas que no están presentes en Chajarí.

Por su parte, Galimberti agregó: “Insisto en mantener la calma. Hoy en la provincia tenemos seis casos positivos, por lo que la situación sanitaria es buena”. El intendente dijo que en el ingreso a la ciudad hay turnos de seis horas. Todos están “expuestos a los riesgos y eso está claro, y lo necesario es que tengan los elementos adecuados de protección”.

“El control de ingreso no es un mecanismo de detección del coronavirus. Hay otros controles y medidas que tratan de hallar síntomas. Ocho de cada 10 personas no revelan síntomas. El arco de entrada no es una barrera para la enfermedad”, manifestó.

Lalosa consideró que con este caso positivo “las cosas cambian en varios aspectos” y apuntó que hay que seguir “como sigue la evolución”.

“No debemos apresurarnos. No todos los pacientes asintomáticos dan positivo. “En este momento debemos seguir con los controles de quienes tuvieron contacto estrecho (con el infectado)”, dijo.