Colón, San José y Pueblo Liebig vuelven a Fase 1: Bordet apuntó contra "la irresponsabilidad de unos pocos"

En conferencia de prensa pasadas las 12:00 de este sábado, el gobernador Gustavo Bordet refirió a la situación epidemiológica de la provincia, las habilitaciones y de lo ocurrido esta semana en la ciudad de Colón, la cual junto a San José y Pueblo Liebig, vuelven a Fase 1 de cuarentena.

Junto a la vicegobernadora, Laura Stratta y la ministra de Salud, Sonia Velázquez, Bordet hizo un repaso respecto a lo últimos contagios en la provincia, en los que incluyó los casos de San Justo (Dpto. Uruguay), Colón y Chajarí.

Al respecto, hizo un pedido a todos los ciudadanos: “Evitar tomar contacto con personas que vienen de lugares con circulación del virus”, poniendo como ejemplo de estos lugares al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En ese sentido, explicó que “puede ingresar alguien asintomático y cuando llega a la ciudad de origen produce los contagios. Podemos tener estos casos y esto es por personas que violaron la cuarentena y no cumplieron las normas que están impuestas”.

Bordet remarcó que las normativas “no son un capricho. Por irresponsabilidad de unos pocos, se ve perjudicada la mayoría y peligrando su trabajo, teniendo que volver a cerrar sus negocios”.

Reuniones familiares

Bordet remarcó que “las reuniones familiares implica solo vínculos de familia, no son reuniones sociales, que son de otra índole, donde no se puede asegurar que todos los que participen no hayan tenido contacto con personas infectadas en otras provincias”.