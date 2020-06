Justo a tiempo: por el lavarropas podría habérsele incendiado la casa

Estacion Plus Crespo

El Jefe de Cuerpo Activo, Pablo Gettig Jacob, precisó a FM Estación Plus Crespo, que "cerca de las 15:30 de este domingo, dos dotaciones bomberiles y personal de Comisaría Crespo acudieron a una vivienda de Barrio San José, donde se había reportado un siniestro. Se trató de un desperfecto en el lavarropas, que ocasionó un incendio, afectando la totalidad de este electrodoméstico. El tipo de foco ígneo hizo que corriera riesgo de propagación al resto del domicilio, lo cual no sucedió dado que por fortuna los moradores regresaron a tiempo y pudieron controlarlo, hasta tanto llegamos con la asistencia. No hubo mayor inconvenientes en la sofocación", aseguró el bombero.