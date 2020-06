Crespense participa del proyecto cordobés que promueve un "Ibuprofeno modificado" en el tratamiento a pacientes con Covid 19

"No es el comercial que se compra en farmacias, sino que es una sustancia modificada, una molécula muy similar al Ibuprofeno, pero que lleva un proceso para poder ser nebulizada", advirtió María Fraiberger, quien desde la UBA integró el análisis computacional del comportamiento de la sustancia en una proteína básica del virus.

María Freiberger, es oriunda de Crespo, Analista en sistemas y Licenciada en Bioinformática, quien mediante una beca doctoral se encuentra haciendo precisamente un doctorado en plegado y evolución de proteínas, en el laboratorio de fisiología de proteínas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Pero además, integra el equipo de colaboradores que desde un laboratorio cordobés, están desarrollando pruebas basadas en el uso de una síntesis de Ibuprofeno, para tratar a pacientes con coronavirus.

En diálogo con FM Estación Plus Crespo, la joven crespense explicó que "desde nuestro equipo se plasman conocimientos, se vuelca la información que surge de la investigación y se establecen convenios con distintos laboratorios, nacionales e internacionales, interesados en una posible aplicación, ya sea para vacunas, medicamentos o tratamientos. La biología hoy tiene su parte experimental y su parte computacional o informática, nosotros nos dedicamos a ésta última".

Entre el abanico de proyectos en los que está participando, María Freiberger, forma parte de la investigación vinculada al uso de Ibuprofeno en pacientes con coronavirus. Es novedoso para el país, pero además otras Naciones se han hecho eco, después que el ministro de Ciencia y Tecnología de Córdoba hiciera público que "se trata de una solución nebulizable que transfiere sus propiedades con capacidades mucolíticas", advirtiendo un alto porcentaje de éxito en pacientes menores de 50 años. Al respecto, la licenciada comentó: "Científicos de Córdoba han estado haciendo investigaciones con Ibuprefeno, que no es el comercial que se compra en farmacias, sino que es una sustancia modificada, una molécula muy similar al Ibuprofeno, pero que lleva un proceso para poder ser nebulizada. No es una práctica que lo puede hacer una persona en su domicilio, se requiere de un trabajo de laboratorio. Ellos establecieron que podían atenuarse los síntomas. Se comunicaron con el área donde me encuentro y nos pidieron poder hacer alguna colaboración en lo que refiere a las prestaciones que aquí se desarrollan".

Dando cuenta del proyecto, Fraiberger comentó que "es a un nivel microcelular, que por ser tan chiquito no se puede ver. Hay una proteína muy importante del virus, que se está estudiando y que mundialmente ya está muy caracterizada, que se propone como un blanco terapéutico. Usando herramientas computacionales desarrollamos un estudio de esa proteína, análisis estructurales de la misma y demás. La investigación de Córdoba se basa en una 'solución hipertónica de ibuprofeno', por lo que pusimos esa proteína tomada de patrón en distintos entornos de cloruro de sodio y vimos cómo cambia su estructura y como a su vez esa molécula se ubica en los orificios. Computacionalmente vimos cómo se adaptaban los entornos propuestos y con qué energía se está uniendo la sustancia a la molécula de proteína".

Ese trabajo desarrollado por la joven crespense junto a un grupo de colegas, en el laboratorio de fisiología de proteínas de la UBA, derivó en que la investigación científica de Córdoba avance y el gobierno de esa misma provincia autorice la implementación como un "Uso Compasivo Ampliado". Hasta el momento, las nebulizaciones de este "Ibuprofeno modificado", ha logrado negativizar la carga viral de secreciones mucosas del aparato respiratorio en un plazo de 4 a 5 días, en pacientes adultos jóvenes.

María Freiberger se expresó entusiasmada con sus prácticas profesionales, al tiempo que resaltó: "Desde chica quise ser científica. Con ayuda de mi familia y todo mi entorno, pude estudiar y siento que con esto estoy colaborando en un granitocon la sociedad".