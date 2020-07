Confirman "sintomatología leve" del paciente con Covid-19 de Crespo

Estacion Plus Crespo

El presidente municipal, Arq. Dario Schneider, llevó tranquilidad a la comunidad e instó a focalizarse en las medidas de cuidado personal, que constituyen la mejor herramienta de prevención contra el coronavirus. En diálogo con FM Estación Plus Crespo, manifestó: "La persona que está con Covid-19 positivo está aislada. Se había sentido mal unos días antes al hisopado, pero ahora prácticamente no tiene síntomas, igualmente mantiene el aislamiento. Es un cuadro muy leve, ninguna cuestión de gravedad".

"Se ha contactado Epidemiología conmigo en las primeras horas de la mañana e inmediatamente nos pusimos a trabajar con el COES local, articulando esta nueva instancia", sostuvo el intendente, en tanto que comunicó a la población: "No hay que entrar en tensión ni conjeturas. Quienes hayan sido contactos estrechos van a ser contactados por Salud Pública de la Provincia. Si no son contactados, es porque no han estado con esa persona diagnosticada. Los epidemiólogos establecen la nómina de quienes reúnen los criterios de contactos sospechosos. En principio, esta persona desde hace unos días ya se había aislado de su grupo familiar, quienes están igualmente siendo controlados por si llegasen a presentar algún tipo de síntoma. Recién en ese caso, se les practicará el hisopado correspondiente".

Las habilitaciones y controles que rigen en la ciudad, se mantienen sin modificación, habida cuenta que "no está determinado el origen del contagio. La persona tiene una actividad de riesgo. Pero hay que resaltar que no son las actividades las que nos contagian, sino el cuidado personal, estos nuevos hábitos a los que nos estamos acostumbrando y que en un momento, si no estuvimos atentos, se generó el contagio", afirmó Schneider, precisando que "en cualquier lugar puede aparecer el virus, son los cuidados personales lo que nos van reducir el riesgo de contagio".

Por otra parte, se conoció que "no fue requerido por esta persona el uso del Centro de Aislamiento hace pocos días habilitado por la municipalidad, dado que tiene la posibilidad de respetar esa condición por sus propios medios".