Será un julio sin Fiesta Provincial del Pirok: Edelweiss resolvió suspender toda actividad

Estacion Plus Crespo

Por estas fechas, tradicionalmente la ciudad de Crespo se preparaba para disfrutar y recibir a quienes llegaban de otras ciudades para participar de la Fiesta Provincial del Pirok. Obviamente, la pandemia activa en este mes de julio de 2020 le imprime una diferencia. Marisol Roth, del Grupo Coreográfico Edelweiss, contó a FM Estación Plus Crespo: "Los preparativos y el evento se extrañan, la gente nos pide que hagamos la venta de los piroks, porque es una época para comer esta comida típica, pero le dejaremos el espacio a otras instituciones que sabemos que están organizando ventas para recaudar fondos que están necesitando. Nosotros hicimos un baile alemán en marzo, que nos ayudó muchísimo en términos económicos, sumado a que no estamos teniendo mayores gastos porque estamos en un período de inactividad. Todo eso nos llevó a decidir suspender todo para el año que viene. Preferimos ante la situación que atravesamos por el coronavirus, no desarrollar actividades en alusión a la fecha de la fiesta. Cuesta, pero nos pareció responsable cuidarnos y quedarnos en casa. El año que viene podremos hacer la fiesta como estamos acostumbrados".

Marisol sostuvo que "si Dios quiere, en septiembre tenemos pensado reactivar los ensayos y prepararnos para la Fiesta de la Primavera, siempre y cuando se den las posibilidades. Habrá que ver cómo se presenta la pandemia para ese entonces".

Satisfechos por lo realizado y con impulso para cuando la actividad se reanuda, Roth expresó: "Invertimos mucho el año pasado. Se adquirieron elementos como discos, quemadores y demás, que nos resultaban muy necesarios para brindar un mejor servicio en las fiestas y bailes. Pudimos comprarlos gracias al apoyo del público. que respondió muy bien a nuestras ventas o propuestas de bailes. Por estos días estamos tranquilos y no tenemos grandes gastos, debido a que no hay actuaciones ni ensayos. Cada uno está en sus hogares, con sus familias y con muchas ganas de volver a encontrarnos con nuestra agenda como Grupo Coreográfico".