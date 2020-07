Encuesta revela que para la mayoría de la gente, el pico de pandemia aún no llegó

Desde hace un tiempo, la reconocida consultora privada "Grupo Mercado", desarrolla encuestas a través de portales digitales de noticias de la provincia, pudiendo captar las respuestas de los lectores en diferentes temáticas de actualidad.

Su director, Jorge Majluff, explicó a FM Estación Plus Crespo las conclusiones que se desprenden de los relevamientos de opinión pública más recientes: "Preguntamos ¿cómo cree que estará la pandemia al 15 de julio? y pusimos esa fecha de manera arbitraria, solo para que refiera al corto plazo. La intención era conocer cómo piensa la gente que va a evolucionar la situación sanitaria en el corto plazo. La encuesta estuvo por 5 días a consideración de los lectores de Estación Plus Crespo y el resultado fue que el 13% dijo que cree que va a estar mejor, el 66% que estará peor y el 21% que la situación se mantendrá igual. Está marcando claramente que el pensamiento mayoritario es la creencia de que la situación va a empeorar. Dicho de otra manera, se cree que el pico aún no ha llegado. Son resultados a tono con lo que arrojan encuestas en otros sitios digitales donde hacemos encuestas, muy similares, pese a ser de otros puntos de la provincia".

"Ese pesimismo en términos de perspectiva es lo que más se observa hoy por hoy. Se advierte con mayor presencia en las opiniones de la gente, en la diferentes preguntas que se plantean", explicó el director de la consultora y analizó: "Hay una mezcla de factores y hasta contradictorios en muchos casos para la persona misma. Esa discotomía que empezó a aparecer ni bien iniciada la pandemia, que se polarizó en salud vs. economía, se traslada hoy a que una misma persona pude estar sobre el eje de la salud y al otro día sobre el eje de la economía, según haya habido un caso en su ciudad o su provincia, dependiendo de que si se vió más o menos afectado por factores económicos en los últimos días. Ese 13% que desde el sitio digital de Crespo opinó creer que la situación va a mejorar, es un parámetro muy similar que se repetiría en cualquier otro punto de la provincia, porque estamos en una etapa donde los sentimientos están muy cambiantes y es entendible en ese contexto, que las tendencias actualmente estén emparentadas con el cansando y la saturación".

Grupo Mercado -Investigación & Marketing- reporta mediante sus informes las tendencias de la opinión pública entrerriana, sobre lo cual Majluff expresó: "Hace un año retomamos esta práctica a través de sitios digitales y actualmente tenemos encuestas en 8 medios periodísticos de la provincia. Estamos muy satisfechos con los resultados obtenidos. A mí no me sorprenden, porque me dedico a esto y lo percibo todo el tiempo, pero es muy interesante la uniformidad de las respuestas que se dan sobre una misma pregunta que es respondida en ciudades o regiones muy diferentes. Por ejemplo, cuando preguntamos si estaban de acuerdo con el uso del barbijo, la respuesta positiva estaba en el orden del 80% más allá del departamento, porque en Concordia arrojó un 85%, en Gualeguaychú un 79%, en Paraná un 81%, o sea que fueron todos números muy similares, incluso cuando se formularon preguntas más complejas. Las encuestas nos permiten tener un pulso cotidiano y permanente de hacia dónde va el humor de la gente en los temas que están más fuertes en agenda, teniendo en cuenta que esta modalidad o práctica no es representativa del total de la realidad. Es representativa, es útil, pero tiene características particulares", observó.