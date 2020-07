Dario Schneider: "Faltan cosas para ser totalmente independientes y es el desafío que tienen hoy nuestras generaciones"

Un 9 de Julio atípico para la ciudad: sin desfile cívico-militar, sin chocolate caliente, sin pericón nacional y otros tantos clásicos de la fecha, hoy estuvieron ausentes. Sin embargo, adaptados a la circunstancia, la Municipalidad de Crespo desarrolló una ceremonia alusiva en el centro de Plaza Sarmiento. El acto se inició con el izamiento del Pabellón Nacional, seguido de la entonación del Himno Nacional Argentino y la Marcha de Entre Ríos. La invocación religiosa estuvo a cargo del Pastor Dario Dorsch y el Padre Rubén Schmidt, quedando el cierre a cargo del presidente municipal Arq. Dario Schneider.

En diálogo con FM Estación Plus Crespo, el intendente manifestó: "Este año los actos patrios y nuestro propio aniversario han sido diferentes por la pandemia. Aún así nos parece importante llevarlos adelante, aunque sea de manera sencilla, una conmemoración humilde, con poca concurrencia, pero rescatando el valor de celebrar esta fecha. Nos han acompañado autoridades y los directivos de escuelas, a quienes les agradecemos su presencia. Estuvimos sin banderas, pero esperamos que prontamente podamos volver a las celebraciones que para nosotros son habituales".

Durante su discurso, Schneider sostuvo que la Nación tiene sentido con un pueblo, con libertades y ahondando en esa linea de pensamiento, expresó: "La Patria es un concepto que nos permite o nos llama a todos a consolidar nuestra independencia, también desde lo personal, lo particular, desde las libertades que tenemos como pueblo y no debemos permitir que se vea comprometida. En el contexto en el que estamos, tenemos algunas libertades restringidas, pero obviamente tienen que ver con un bien superior y común, como es la salud de todos. No me refiero a eso, pero sí llamar a todos al compromiso. Con trabajo y esfuerzo estamos consolidando este legado independentista que hemos recibido. Siempre lo veo como un camino, como un transitar y me parece que faltan cosas para ser totalmente independientes y se es el desafío que tienen hoy nuestras generaciones. En cuestiones -por ejemplo-, como la parte energética, que alguna vez lo fuimos, después lo perdimos y son desafíos que debemos plantearnos, porque van a permitir lograr más desarrollo y menos dependencia de otros. En el contexto global hoy también el concepto de independencia se diluye, porque si bien cada país tiene su economía, está articulada con otros países y a su vez con otras partes del mundo. Se trabaja en forma conjunta, porque es una consecuencia de la globalización. Tenemos entonces unos cuantos aspectos por conquistar".