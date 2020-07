Murió Adolfo Argentino Golz, quien había sido declarado Ciudadano Ilustre en Crespo

El periodista Adolfo Argentino Golz murió en la tarde de este jueves en Paraná, a los 90 años. Dejó de existir luego de permanecer varios días internado tras sufrir un accidente doméstico que le generó complicaciones en su salud.

Golz era oriundo de Nogoyá, pero gran parte de su vida periodística la transcurrió en la capital provincial.

La emoción del Golz en Crespo

En abril de 2018, en el marco de los festejos por los 130 años de Crespo, se presentó la obra "Crespo en letras", interpretada por el grupo teatral local de improvisación "La.Co.Tei", dirigido por Rubén Clavenzani. Mediante cuadros concretos, se expusieorn una serie de narraciones de autores crespenses, lo cual motivó la participación especial del escritor y periodista Adolfo Golz. En cierto intervalo, el mismo recordó anécdotas de su contacto con figuras destacadas de la prosa creada por hombres de esta ciudad y que dejaron una huella en la literatura más cercana. En dicha ocasión y ante un nutrido público, el nogoyaense recibió la distinción otorgada por su trayectoria.

En declaraciones a FM Estación Plus Crespo, Golz manifestó en esa oportunidad: "Es para mi un gusto y un honor venir a Crespo, ya que estoy muy ligado a esta comunidad, porque en todos los números del periódico LAR yo publico un cuento. Además, durante mucho tiempo vino seguido a la Biblioteca Popular Orientación, cuando estaba en la esquina de San Martín y Belgrano, frente a la plaza. Crespo es parte de mi vida".

En cuanto al hábito de la escritura y la lectura, el ilustre analizó: "Ha habido cambios, muchos y profundos, aunque no siempre son positivos. Creo que hay una gran invasión de la literatura extranjera, basta con fijarse en las librerías, que hay preminencia de autores que no son argentinos. A los autores regionales no se les da tanta importancia. No sé por qué motivo administrativo las editoriales ya no reciben el cúmulo de textos como era antes. Ahora en la Feria del Libro a los best seller los compran y a nuestros autores tienen que enviar sus libros en consignación y si no se venden se los tienen que volver a guardar. Lamentablemente hay que aceptar esto".

"Nunca pensé en el futuro, sólo pienso que mientras me quede algo por hacer será que no habré hecho nada. Así voy para adelante", dijo Golz, quien recorre la provincia y el país cosechando el aprecio y el reconocimiento a sus obras. Entre los fundamentos de la ordenanza que lo declara Ciudadano Ilustre, se recordó que "Adolfo Argentino Golz es reconocido por sus logros a nivel local, provincial, nacional e internacional. Su carrera periodística comenzó a los 14 años, cuando ingresó como periodista deportivo al diario 'El Noticioso' y luego pasó por la mayoría de los medios gráfico de Paraná, llegando incluso a dirigir algunos de ellos. Fue corresponsal de diarios de Buenos Aires, Rosario y el interior de la provincia de Santa Fe, desempeñándose también en radio y televisión". El hombre recordó su paso por el Departamento de Comunicaciones del INTA, lo cual le permitió hacer pasantías internacionales. Además, protagonizó viajes periodísticos por España, Holanda, Francia, Bélgica, Luxemburgo, Austria y Hungría. Es autor y coautor de decenas de obras literarias, entre ellas variadas Antologías vinculadas a la cultura entrerriana. Así, al extenso listado de reconocimientos y premiaciones que le han sido otorgadas, se le suma la de Ciudadano Ilustre en Crespo.

"Tenemos una rica historia los entrerrianos", afirmó Golz y agregó: "Tenemos muchos autores, algunos olvidados y otros no tanto, muchos internacionales. Es un honor ser parte de ese nucleo de escritores que trascienden el país", concluyó en su paso por la ciudad.