La Iglesia del Río de la Plata de Crespo resolvió no desarrollar cultos presenciales

Al cierre de la semana pasada, el gobierno provincial habilitó la realización de actividades religiosas con presencia de hasta 10 personas. Este lunes, la Municipalidad de Crespo mediante Decreto posibilitó que comiencen a desarrollarse celebraciones de fe. Sin embargo, autoridades de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata analizaron recientemente la medida, sobre lo cual el Pastor Dario Dorsch dio cuenta a FM Estación Plus Crespo: "Este martes a la noche, en reunión de Comisión Directiva, se resolvió no abrir el Templo. No dar cultos por ahora, porque se está recrudeciendo la presencia del coronavirus en Paraná, Diamante, Libertador San Martín, Crespo, toda la zona está en una etapa más compleja que hace 3 meses atrás, cuando estábamos muy resguardados".

El Pastor explicó que a esa determinación se arribó en base a dos ejes: "Uno es que la mayoría de las personas que quieren venir al templo están por encima de los 60 años. Hay jóvenes obviamente, pero la mayoría -como sucede en todas las iglesias- es la gente adulta mayor, son quienes mantienen constancia en la asistencia. Ellos son justamente la franja etaria a cuidar. Nos pareció un despropósito abrir el templo desde esa perspectiva. La gente mayor no entiende por qué no pueden abrasarse, saludarse de manera cercana y afectuosa. Todos extrañamos esos gestos, pero las nuevas generaciones podemos comprender mejor cuál es el riesgo en este tiempo que vivimos. No queremos que el ámbito de la Iglesia sea un ámbito de contagio". Y en relación al segundo fundamento, sostuvo: "Hemos diseñado una estrategia comunicacional que no suplanta al culto con asistencia presencial, al vínculo directo, pero es a lo que debemos recurrir en esta pandemia. A través de distintas vías, desde redes sociales hasta los medios tradicionales como radio y televisión, llegamos con el mensaje a cada una de las feligresías nuestras y de la comunidad en general. En cada ocasión hacemos un producto que es para todos en general. Vamos a incrementar esa modalidad. Los cultos que venimos haciendo en forma virtual por redes, ahora saldrá por Canal 6 Entre Ríos TV los días domingos, a partir de las 19:00. Es una forma de compensar esto. No abrimos, pero reforzamos las vías para llegar". En tal sentido, Dorsch precisó: "De lunes a viernes, alrededor de las 19:30 estamos en Canal 6 y desde este domingo, con la transmisión de los cultos a las 19:00. Se mantiene el Facebook, los Whatsapp. se hacen videoconferencias, los miércoles hay conciertos de música. Pusimos a disposición y brindamos un abanico de posibilidades para estar cerca de la gente y compartir nuestro mensaje espiritual", concluyó.