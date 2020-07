Para AMET en Entre Ríos "no están dadas las condiciones para la vuelta a clases"

"No están dadas las condiciones para el regreso a clases en Entre Ríos", sostuvo el gremialista ya que según indicó "en algunos departamentos de la provincia hay circulación comunitaria del virus, y si hay lugares en los que se habilitan las clases y en otros no, no se respetaría el derecho igualitario de acceso a la educación". "La vuelta a clases se debería dar en todo el territorio provincial al mismo tiempo", enfatizó.

"Nosotros ya le expresamos a las autoridades educativas que para regresar a las aulas debe haber una certificación o aval de la autoridad sanitaria, de que la escuela realmente está en condiciones de recibir a los alumnos, padres y trabajadores", dijo Besel y detalló que esto comprende la provisión de elementos de higiene y salubridad necesarios para transitar una pandemia.

Además, mencionó que a nivel edilicio las escuelas de la provincia no están en condiciones óptimas para cumplimentar con el protocolo ya aprobado a nivel nacional: "Hace 20 días dialogamos con el presidente del CGE (Consejo General de Educación), y le expresamos que hay escuelas que no cuentan con agua potable, las cloacas estaban en estado calamitoso, e incluso las aulas no cumplían con los requisitos para funcionar como una burbuja, tal como expresa el protocolo", detalló.

En diálogo con esta Agencia, Besel se preguntó, además, "quiénes serán los encargados de llevar adelante los controles de temperatura e higiene", y consideró que debe haber personal capacitado para llevar adelante estas tareas.

"Hay muchas cosas para discutir de forma conjunta entre Salud y Educación, pero los espacios de diálogo no están en este momento y es sorprendente. Pretendemos que si hay una decisión de volver a clases, los docentes también tengan la posibilidad de expresar su voz", dijo.

Por último, remarcó el rol que los docentes desempeñn durante la cuarentena: "Muchos directivos abrieron las escuelas y le pusieron el pecho a la situación, con los riesgos que eso implica, y desde la Provincia le pagaron con la ley de Emergencia, descontándole aportes y provocándoles una disminución en los salarios. Esto generó un gran malestar", aseguró.

