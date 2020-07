Comisaría Crespo encara tareas de reacondicionamiento edilicio

A cuatro meses de haber asumido la conducción de Comisaría Crespo, el Crio. Mario Bertoli, puso en marcha otra de las aristas inherentes a su función, como lo es el mantenimiento de las instalaciones de la dependencia.

Desde hace unos días y con la proyección de ser llevado a cabo en el corto plazo, se están llevando adelante tareas de conservación edilicia, sobre lo cual el Jefe policial local manifestó a FM Estación Plus Crespo: "Comenzamos a realizar diferentes refacciones, ya que si bien se encuentra en buenas condiciones, como todo edificio tiene su desgaste propio del paso del tiempo y el uso. Se han iniciado tareas de pintura, aunque por ahí las condiciones climáticas no nos han acompañado como queríamos, pero estimamos que esta semana podríamos estar avanzando en gran medida y posiblemente concluyendo el frente. Se arrancó por la fachada, con el acomodamiento y pintado de los canteros, y la base del mástil. Hay paredes que precisan sólo renovar la pintura y otras a las que hay que hacerles un trabajo de remiendo y reboque, como para que quede como corresponde. Se cambiaron luminarias que se habían quemado, tanto de los reflectores de la cartelería identificatoria frontal, como así también la Municipalidad hizo el recambio de farolas públicas que no estaban funcionando y cuya iluminación da precisamente a la comisaría. Se han efectuado tareas de limpieza y reordenamiento del sector destinado al depósito de vehículos secuestrados. Estamos realizando las gestiones administrativas judiciales que conllevan poder trasladar estas unidades hasta el depósito policial de La Picada, lo cual debe ser autorizado por la Fiscalía interviniente en cada causa de referencia. Actualmente tenemos 20 motovehículos y 3 autos, que además de obstaculizar un poco la movilidad del patio trasero, por la propia acumulación favorecen el crecimiento de malezas y la aparición de roedores. Hasta el momento eso está controlado, porque se mantienen las condiciones de higiene del sector, pero sería aún mejor no concentrar estos bienes. Están iniciados los trámites y aguardaremos las respectivas medidas que avalen el traslado como para recuperar espacio de estacionamiento interno".

"Todo se está llevando adelante a través de un esfuerzo compartido, con aportes de la Jefatura Departamental Paraná y de la Asociación Vecinal de Ayuda a Comisaría Crespo (AVACC). Tanto desde la superioridad como desde la comisión, encontramos un permanente apoyo y predisposición para lo que respecta a proyectos de este tipo", afirmó Bertoli.

Cabe destacar, que a diferencia de otras instituciones públicas, la labor se realiza con mano de obra propia íntegramente, siendo los mismos uniformados afectados a este destino policial quienes llevan a cabo las tareas. En tal sentido, quien conduce los destinos de la seguridad crespense explicó: "Gracias a Dios los trabajos de prevención vienen dando sus resultados, el diagrama está rindiendo sus frutos, estamos atravesando semanas de intervenciones mínimas y abocados a acompañar al municipio en los controles que se realizan en el acceso Pte. Illia con motivo de la situación sanitaria de público conocimiento. Dividiéndonos en esas tareas, estamos pudiendo también dedicarnos a la parte institucional, en este caso con mejoras en el edificio. En la medida en que el servicio y el clima lo permiten, al trabajo lo hacemos entre todos. Al margen de lo realizado, apuntamos a pintar también los laterales, la zona del comedor y dependencias anexas. Todos los funcionarios, desde mi persona hasta el último funcionario en cuanto a jerarquía, todos colaboramos en lo que haya que hacer, porque queremos y necesitamos tener en buenas condiciones nuestro lugar de trabajo, que es prácticamente nuestra segunda casa".