La cooperadora del Hogar de Ancianos elevará un pedido a la Vicegobernación

La comisión cooperadora del Hogar de Ancianos San Francisco de Asís ha hecho pública en varias ocasiones sus complicaciones económicas, las cuales ha ido sobrellevando. Sin embargo, su presidente Silvio Heinze, confirmó que algunas circunstancias han complejizado la situación y ante ello, recurrirán al Estado Provincial. En diálogo con FM Estación Plus Crespo, el dirigente explicó: "Estamos pagando 12 empleados, sumado a la multa que tuvimos de la AFIP -por aportes patronales de 10 años-, que nos golpeó mucho, porque son $554.000. Para una cooperadora es muchísima plata. Ahora estamos pagando los aportes del personal más la cuota de la multa". Y en relación a otro reciente planteo, comentó: "El personal inscripto está reclamando los 5.000 pesos que pagaba Nación como bono extra por la pandemia. Quisimos inscribirlas para que ellas puedan cobrar esa plata, pero nos pedían la habilitación vigente de Salud Pública, que no la pudimos conseguir. La última que teníamos es del 2018, que lo firmó la ministra de Salud, Sonia Velázquez, por 180 días. Ahora lo pedimos nuevamente por mail, pero nunca lo mandaron y ahora el sindicato ATSA (Asociación Trabajadores Sanidad Argentina) nos hace una demanda en la Secretaría de Trabajo para que lo pague cooperadora. Son $5.000 pesos durante dos meses. Ante esto, tenemos lista una carta a la vicegobernadora, pidiendo una ayuda. Hemos gestionado y hablado con políticos provinciales, pero no conseguimos quién nos escuche y nos de una mano. Queremos que Salud Pública se haga cargo de lo que les corresponde".

"Si no fuese por la generosidad de la gente, no sé si el Hogar no se tendría que haber cerrado ya", dijo Silvio Heinze, refiriéndose a la imposibilidad de afrontar las erogaciones que demanda el funcionamiento del mismo. En tal sentido, comentó: "Desde sábanas, colchones, calefactor, todo lo necesario se hace cargo cooperadora. Tenemos un gasto mensual de $700.000 y si no recibimos ayuda para pagarle al personal, estamos complicados. Los abuelos tienen jubilaciones mínimas, de $17.000, pero se está haciendo inviable".

Por otra parte, el dirigente agradeció a la comunidad que contribuyó con la adquisición del bono 2020 y confirmó la inversión realizada con los primeros ingresos provenientes de ese sistema de recaudación: "Se sacaron a la venta 1.000 números y felizmente en un mes se vendieron. Con las primeras cuotas y algunos pagos de contado, se compró una cocina industrial. Había una sola, que es compartida en la función con la preparación para los internados del Hospital como así también para los abuelos del Hogar. Tenía 16 años de uso, al horno ya casi no le quedaba más chapa, estaba complicado seguir así, de manera que priorizamos en esa necesidad. Este jueves ya se va a estar instalando", concluyó.