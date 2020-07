Le hicieron una nueva amputación al motomandado atropellado en Concordia

Sobre el estado de salud del trabajador de la mensajería, desde el hospital Delicia Concepción Masvernat señalaron que presenta "fractura de tibia derecha expuesta, por lo que el paciente tuvo que ser amputado en su pierna por debajo de la rodilla, tuvo que ser re intervenido y se produjo una nueva amputación por encima de la rodilla".

"Además, el paciente tiene fractura de fémur derecho, fractura de cúbito y radio derecho, traumatismo de cráneo (TEC) grave con pérdida de conocimiento, como así también trauma abdominal. Estable, estado crítico y pronóstico reservado", indicaron.

Nueva manifestación de motomandados

En la mañana de este miércoles, una gran cantidad de motomandados se concentraron nuevamente en la mensajería Flash para pedir justicia por Mayer.

Al igual que la semana pasada, posteriormente, los delivery motorizados marcharon en caravana rumbo a tribunales y luego pacíficamente al Sindicato de la Fruta, ya que el automovilista es hijo de un sindicalista.

Claudia, esposa del joven atropellado pidió que esto no quede en la nada y que la persona que cometió el hecho no quede en libertad. Respecto a esta nueva movilización de los motomandados, dijo a diario El Sol que era muy emocionante lo que están haciendo por su marido. "Quiero que esto no quede en la nada, que haya justicia porque mi marido está luchando por la vida. Ayer le tuvieron que volver a amputar su pierna y su estado es delicado, no saben todavía lo que va a pasar", dijo sin poder contener el llanto.

Paso seguido, la mujer sostuvo que lo que le pasó a su marido le puedo ocurrir a cualquiera de los chicos: "Pido que esa persona no quede en libertad, lo dejó tirado como un perro, no se hizo cargo de nada y ni siquiera preguntó cómo estaba de salud. Me dijeron que está con prisión domiciliaria, pero eso no arregla nada, yo quiero que lo encierren porque nadie le va a devolver a mi marido la vida que tenía. Quiero que pague el y el padre porque tiene mucho apoyo de él y no es la primera vez que hace daño".

Por último, Claudia señaló que José está delicado tiene que seguir con respirador y tiene traumatismo de cráneo y si se llega a recuperar va a quedar en silla de ruedas. "Su hijo lo extraña mucho. Yo no sé qué decirle cuando pregunta por el padre, el nene tiene cinco años y medio y un retraso madurativo", concluyó.