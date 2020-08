El justicialismo de Crespo repudió una publicación en redes sociales de un concejal del Frente Crespo Nos Une

Una publicación en redes sociales realizada por un concejal del Frente Crespo Nos Une, generó opiniones encontradas entre los lectores, al tiempo que repercutió en medios provinciales. El posteo refería al Decreto Nacional que por 15 días prohíbe las reuniones sociales y familiares en todo el país, acompañado de una imagen de las autoridades que el país tuvo durante la última dictadura militar.

Ante la trascendencia de la publicación, el Consejo de Unidad Básica - PJ Crespo -, emitió un comunicado hacia la opinión pública, suscripto por el presidente Rubén Avero y el cual expresa: "El 4 de agosto de este año, leemos con desagrado en la sección Política de NoticiaUno, declaraciones en redes sociales del concejal Spreáfico, comparando al dictador Videla con el Pte. Fernández. Como Consejo de Unidad Básica del Partido Justicialista de Crespo, en primer término repudiamos la comparación y en segundo término, pasamos a un breve comentario político del Concejal de marras. La experiencia dada por el paso del tiempo en el quehacer político nos hace ser cautos y responsables en nuestros dichos, una de las premisas fundamentales de la democracia es la tolerancia de la opinión del pueblo, pero hay una diferencia en la consideración de la ciudadanía y los dichos de los representantes o dirigentes políticos, en el caso del edil de marras demuestra palmariamente el desconocimiento de esta premisa. Estamos "persuadidos" que la dirigencia a la cual pertenece el concejal, no avala sus dichos, porque un partido con raigambre popular respetuosa de la institucionalidad jamás compararía un gobierno de facto con un gobierno elegido democráticamente. Volviendo a la valoración, Spreáfico, en toda su trayectoria, no conocemos un proyecto, una iniciativa, un análisis que favorezca al pueblo y como consecuencia de ello, avale sus dichos, el tiempo pasa y necesita protagonismo, eligió la peor de las formas, demostrando que es un aprendiz en política (pero supo aprovechar los momentos para beneficiarse personalmente). Las desubicación y lo extemporáneo de la manifestación no condice con las apreciaciones positivas, con sus diferencias de la dirigencia opositora a nivel nacional, por lo tanto nuestros vecinos no merecen se los divida con este tipo de actitudes, pedimos prudencia en pos de la sana convivencia de Crespo".