"Nosotros nunca moriremos", de Eduardo Crespo, fue seleccionado para la Competencia Oficial en el Festival de Cine de San Sebastián

El certamen dio a conocer ayer las nuevas películas que se suman a la Sección Oficial, entre ellas la de Crespo, su tercer largometraje, en el que relata el viaje de un niño junto a su madre al pueblo donde acaba de morir su hermano mayor. Imperceptiblemente, el niño comenzará a dejar atrás la infancia. Su madre intentará descubrir los misterios que rodean esa muerte. Nosotros nunca moriremos fue filmada en Crespo, ciudad de donde es oriundo el director.

El cineasta, guionista y director de fotografía es autor de Tan cerca como pueda (2012) y del documental Crespo (La continuidad de la memoria) (2016), ambos estrenados en festivales internacionales y estrechamente vinculados a Entre Ríos.

“¡Ya es oficial! Nosotros nunca moriremos película que filmamos en febrero con Romina Escobar y Rodrigo Santana como protagonistas y un elenco lleno de amigues, tendrá su estreno en la Competencia Oficial de Festival de San Sebastián. En estos tiempos tan raros, ¡llega esta sorpresa y la felicidad es absoluta! Gracias a todes les que me acompañaron durante el proceso (que aún no termina), seguro olvidaré nombrar a alguien pero lo intentaré porque quiero compartir con elles mi alegría”, anunció el realizador en sus redes sociales.

Además de esta película, el Festival de San Sebastián incorporó a su competencia a la reconocida directora franco-libanesa Danielle Arbid, que también pugnará por la Concha de Oro con su nuevo largometraje, Passion simple y al británico Harry Macqueen, con Supernova.

Passion simple está incluida en el listado de las películas que el Festival de Cannes tenía previsto presentar este año antes de verse obligado a suspender su 73 edición por la pandemia del coronavirus Covid-19. Se trata de una adaptación de la novela homónima de la escritora francesa Annie Ernaux, en la que Laetitia Dosch interpreta a una mujer que pierde la cabeza por un diplomático ruso encarnado por Sergei Polunin.

En la Sección Oficial coincidirán también dos obras de temática musical: el veterano documentalista y cineasta inglés Julien Temple concursará con Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan, un acercamiento a la figura del carismático líder del grupo The Pogues, mientras que el actor estadounidense Matt Dillon mostrará en Proyecciones Especiales, fuera de concurso, su segundo filme como director, El gran Fellove, acerca del músico cubano Francisco Fellove.

Sobre el director

Nació en Crespo, en 1983. Es director, productor y director de fotografía. Dirigió el cortometraje Amaina (2010) y los largometrajes Tan cerca como pueda (2012), estrenado y premiado en el 27 Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, y Crespo (La continuidad de la memoria) (2016), film estrenado en XVIII Bafici y premiado en AntofaDocs y en FECILBBA como Mejor documental.

Fue productor de Toublanc (2017) de Iván Fund y Si estoy perdido no es grave (2014) de Santiago Loza, ambas estrenadas en festivales internacionales.

Como Director de fotografía obtuvo el premio a “Mejor Fotografía” en XIII BAFICI por Hoy no tuve miedo de Iván Fund. Además trabajó como fotógrafo en las películas Malambo: el hombre bueno, Otra madre, Si estoy perdido no es grave y El lobo.

En 2014 co-dirigió junto a Santiago Loza para la TV Pública, Doce Casas: historia de mujeres devotas, ganadora del premio Martín Fierro 2015 a Mejor Serie de TV y el premio AFSCA 2015 a Mejor Ficción de TV.

