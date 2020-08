El director del Hospital San Martín reconoció que preocupa la velocidad de los contagios de Covid

Carlos Bantar, planteó su preocupación por la dinámica de la epidemia en Paraná y Gualeguaychú, situación que derrama en otras localidades de la provincia. “La circulación del virus con la cual pensábamos convivir en una fase de flexibilización no es la que nosotros deseábamos para volver manejable esta situación desde el punto de vista médico y de la capacidad de atención del sistema de salud”.

En tanto expresó que preocupa “el crecimiento exponencial y la velocidad con la que crece” la curva de contagios.

Decir circulación comunitaria no solo quiere decir que uno se infecta de cualquiera sino también que la persona infectante puede estar sentada frente a nosotros porque el virus está esparcido de manera de circulación comunitaria sostenida. “Tenemos que entender que el tapabocas evita que la persona que tenemos enfrente nos infecte. Tenemos que usarlo y exigir su uso”.

Asimismo vertió un nuevo concepto: “No solo las reuniones sociales multitudinarias son las que generan contagios. Hoy, reuniones pequeñas de más de 15 minutos, en ambientes cerrados, son un elevado riesgo de contagios porque cualquiera de las personas -aun las más cercanas- pueden ser fuente potencial contagiante. La exigencia del tapabocas es una manera de respetarse asimismo a los convivientes.

Por otra parte destacó que hay una franja etaria que cursa indolente y leve la enfermedad pero es muy creciente la cantidad de pacientes internados, en edades y patologías vulnerables contagiados por reuniones sociales multitudinarias o más pequeñas que uno creía indolentes”.

Aclaraciones sobre casos

Bantar hizo luego tres salvedades debido a las consultas recibidas. “Acerca de la definición de caso confirmado de un conviviente sintomático de pacientes positivos Covid-19. Ese conviviente, si presenta síntomas, es un caso confirmado. Si es de riesgo, por la edad o comorbilidades, debe consultar y debe ser evaluado”.

Por otro lado señaló que “hay lugares donde se pide PCR para dar de alta a una persona y esto causa confusión. El criterio de alta sin PCR asegura que ese paciente, luego del 10 días de haber cursado la enfermedad en forma leve o moderada, habiendo estado los últimos tres días asintomáticos y aunque la PCR de positiva, ese virus no es contagiante”.

Por último hizo hincapié en que, al aumentar la circulación, hay muchos contactos estrechos que han estado con positivos y están asintomáticos. Muchas veces concurren a pedir hisopados a centros de salud públicos o privados. Claramente no hay un criterio para hisoparlos porque si esa persona hace una PCR y da negativa no quiere decir que no vaya a atravesar un período presintomático y contangiante o no vaya a cursar la enfermedad”. En tanto señaló que la indicación precisa para esa persona es que tiene que estar 14 días aislada a la espera de algún síntoma. Si no cursa ninguno, esa persona puede reitegrarse socialmente sin necesidad de hisopado. Si aparece algún síntoma en esos 14 días debe consultar para una evaluación clínica y sobre la posibilidad de realizarlo.

