Desamparado: 28 horas sin poder bajar del camión por ser Covid positivo

Este camionero de la provincia de Buenos Aires quedó anclado en la eterna burocracia argentina, sin coordinación entre los ministerios de Salud e Interior y nadando en la incertidumbre.



Permaneció 28 horas arriba de la cabina del camión. No podía bajar para ir al baño, ni lavarse la cara y menos aún combatir el frío de la extenuante noche del martes y madrugada del miércoles.



Fue más de un día de calvario hasta que se organizó un corredor sanitario que lo habilitó a seguir viaje –siempre arriba del camión y manejando- hasta su destino en el norte de la provincia de Buenos Aires.



Desde el Escuadrón 56 de Gendarmería Nacional se coordinó con la Subdirección de Seguridad Vial y el Ministerio de Transporte de la Nación para escoltar el viaje hasta el límite jurisdiccional con Zárate. Desde allí, fue ese Escuadrón quien prosiguió con la custodia hasta la empresa transportista y luego el camionero fue trasladado a su domicilio para cumplir con el tratamiento de Covid-19.



El “corredor sanitario se organizó con el Consulado Argentino en Fray Bentos. Demandó mucho esfuerzo y hubo que influir en las autoridades argentinas para que tomaran conciencia de que se trataba de una cuestión humanitaria”, expuso el director Departamental de Salud Pública de Río Negro, André Montaño.

En tanto, anoche a las 21 se inició el proceso de repatriación según informó el Gendarmería Nacional. “Se ha coordinado con el dueño de la empresa Transporte Jorge Novara e Hijos ante la falta de presencia de la Aseguradora de Riesgo del Trabajo [ART]para atenderlo” y la ausencia de cobertura en la zona de Fray Bentos de la firma Universal Assistance.



El transportista de 56 años pasó más de 28 horas en la zona común binacional del Puente General San Martin, en ese “no lugar” entre Fray Bentos y Gualeguaychú.



“Técnicamente estaba en territorio argentino porque había completado la presentación de documentación en Aduana y había hecho Migraciones. Sin embargo, cuando le dimos el resultado positivo del test obligatorio, Salud de Argentina lo retuvo y no le permitió seguir viaje”, enumeró Montaño.



El representante del Ministro de Salud Pública de Uruguay contó a R2820 que “el hombre fue hisopado el lunes 17 cuando entró por la frontera con una carga. El martes a la tarde, cuando se aprestaba a regresar a su país, le entregamos el resultado y se activó el protocolo”.



“Nosotros ofrecimos que hiciera la cuarentena de 14 días en Las Cañas, controlamos que siguiera sin síntomas y la temperatura para que no levantara fiebre”. El camionero quería retornar a su casa, pero para eso era necesaria una autorización nacional y allí se generó el inconveniente.



La burocracia pudo más y condenó al desamparo a un paciente positivo de Coronavirus. La pelota iba y venía entre la ART, el seguro o cómo se hacía el corredor sanitario. “Ante esa falta de coordinación interna, tomamos intervención considerando la condición humanitaria y de vulnerabilidad del paciente”, aseguró Andrés Montaño.



“Le aseguramos alimentación y agua potable a través del Consulado Argentino en Fray Bentos, conseguimos que Prefectura Uruguay le diera un baño para su uso exclusivo. Mientras él seguía en la cabina del camión, diseñamos la logística y hasta le cargamos combustible”, prosiguió en el relato el funcionario oriental.



Montaño precisó que “Gendarmería Argentina lo escoltó hasta Zárate y de ahí otro grupo lo acompañó hasta su domicilio porque como es asintomático se encuentra bien y puede manejar el camión. Acordamos que no se podía detener en la ruta ni entrar en ninguna estación de servicio hasta arribar a destino”.