Carina Spahn: declaración pública de la Directora de Turismo de Santa Elena, para preservar su buen nombre y trayectoria profesional

Declaración pública: Yo, Silvia Carina Spahn, ciudadana de Santa Elena en Entre Ríos, que me desempeño actualmente como Directora de Turismo de Santa Elena y por ello, también como Coordinadora General de la Microrregión del Noroeste Entrerriano Río Nativo y Vocal de la Región Litoral de la Red DTI Argentina, con más de 30 años vinculada de forma directa profesionalmente y laboralmente en el sector turístico, me dirijo a ustedes para aclarar una situación que ha generado bastante confusión.

Recientemente, y más en las últimas horas se han publicado informaciones en diferentes medios que mencionan mi nombre en relación con actividades que no corresponden a mi persona. Es importante destacar que existen dos personas con el mismo nombre, Carina Spahn, y que yo soy una de ellas. La otra persona, con el mismo nombre, Carina Andrea Spahn es de Colonia Ensayo y aparentemente ha estado realizando actividades que no tienen relación conmigo ni con mi trabajo.

Quiero dejar claro que no tengo ninguna relación con la otra persona que comparte mi nombre, y que mi reputación y trayectoria son intachables. Mi trabajo y mi dedicación por años al turismo en Santa Elena o donde he estado, son transparentes y éticos, y nunca he vendido viajes ni he tenido un negocio de venta de viajes.

Me gustaría agradecer a todas las personas y medios de comunicación que se han comunicado conmigo para solidarizarse y ofrecerme su apoyo en este momento. Su amabilidad y comprensión significan mucho para mí.

Quiero enfatizar que esta declaración se hace con el fin de aclarar cualquier confusión y evitar cualquier daño a mi reputación e imagen. No tengo intención de difamar o perjudicar a la otra persona que comparte mi nombre, sino simplemente de proteger mi buen nombre y mi trayectoria profesional.

Atentamente, Carina Spahn

