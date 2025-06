Comunicado de la Agrupación “La Pancho Ramírez Crespo”: El viaje más absurdo de Cerutti

Estación Plus Crespo

Ya pasó un año y medio desde la asunción del Sr. Cerruti, y las consecuencias de su gestión están a la vista. Crespo es una ciudad gobernada por el desgobierno. Lo único que ha mejorado en Crespo es la propaganda del Intendente y su sequito. Ah, y la pintura, un gran gobierno de maquillajes.

Se trata de un gobierno que no entiende las prioridades, que no entiende los reclamos de la ciudadanía, un gobierno que no planifica, un gobierno que se dedica a contratar cada vez más personas (con extremada preferencia por los parientes de funcionarios).

Una gestión que, en vez de evitar, colabora con la contaminación medioambinetal. Una gestión sin ningún sentido común. Un gobierno conformado por personas de valía en la ciudad pero que han perdido su rumbo moral. Cobros indebidos y reintegros, funcionarios cobrando honorarios a ciudadanos, otros simuladores funcionarios, otros contratados pero desorientados, y mientras tanto la ciudad a la deriva y con un municipio cada vez más grande e ineficiente.

Un gobierno que defiende el destrato que está haciendo el gobierno nacional a los jubilados, a la gente que trabaja y se atiende en el Garrahan, a un gobierno que no cree ni en la salud pública, ni en la universidad pública. Un gobierno, el nacional, que apoya a un Estado como el de Israel que está cometiendo verdaderos crímenes de guerra en la Franja de Gaza, que no permite la entrada de ayuda humanitaria para una población que está siendo diezmada por el hambre, las enfermedades y las bombas. El mismo Papa León XIV y antes el Papa Francisco piden y pidieron por que se permita el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza. Bueno, a ese lugar quiere viajar Cerruti para traernos la panacea de la seguridad.

El intendente de Crespo, quizás pueda traernos alguna idea iluminadora que nos indique como gestionar nuestros conflictos sociales, aunque la verdad es que lo vemos demasiado improbable.

Por supuesto en las redes sociales saldrán a justificar y explicar absurdas cosas, pues este gobierno tiene una extremada vocación a la propaganda, con un sequito de fotógrafos y escritores de historias de Facebook e Instagram.

Un gobierno que se ha desvivido por contratar consultoras de lugares foráneos, “relacionadas” con funcionarios provinciales y municipales.

Un gobierno que ha tratado a gestiones anteriores de delincuentes, pero que no se cansan de inaugurar obras de esas mismas gestiones. Porque si algo ha tenido de capacidad esta gestión de Cerutti y también la de Schneider es la capacidad insondable por inaugurar obras que están casi completadas por gobiernos justicialistas. Su mayor virtud ha sido el saber pintar; no gestionar jamás un cimiento.

Esperemos que, a la vuelta de sus vacaciones, el intendente se ponga a trabajar por la ciudad con la seriedad que amerita su puesto.

Es momento Sr. Intendente de que se responsabilice de las promesas (incumplidas) que hizo durante la campaña y en su discurso de asunción o que hizo por “sus” medios de comunicación oficial.

Hace poco tiempo el intendente ha dado una charla sobre radicalismo para la juventud de ese partido, no sabemos si supo explicarles a esos jóvenes que el radicalismo nació como un movimiento de masas, como un movimiento que representaba a los trabajadores y a la clase media (alejado de las ideas pro y libertarias).

Es probable que Cerutti haya olvidado que hubo un señor llamado Moisés Lebensohn que dijo: “Doctrina para que nos entiendan, conducta para que nos crean.”

Ojalá que este viaje le permita reflexionar sobre la importancia de tener doctrina y de tener conducta. Ah, y le aclaramos, doctrina no son palabras vacías y eslóganes como parecen pensar varios correligionarios por estos días.

Mientras tanto queda en manos de la Sra. Eberle el destino de nuestra ciudad, esperando que Dios la ilumine y la guíe, y que le dé el entendimiento que se necesita para estar al frente de una ciudad tan importante como es Crespo.

Agrupación “La Pancho Ramírez Crespo”