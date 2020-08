"Por lo que es nuestra normalidad, el déficit de lluvia es de 300 mm", afirmaron desde el INTA Crespo

Estacion Plus Crespo

Con preocupación los productores siguen de cerca el pronóstico del tiempo, habida cuenta de la necesidad de lluvias. El comportamiento del clima y su incidencia también es monitoreada por la Agencia del INTA Crespo, entidad desde la cual el responsable, Ing. Ricardo Di Carli, explicó a FM Estación Plus Crespo: "Estamos transitando por un período de fuerte déficit hídrico. Lluvias importantes no se han registrado en los últimos meses y desde el punto de vista agronómico la situación es más complicada, porque ya veníamos de una sequía considerable a fines del verano. En febrero y hasta principios de abril, no hubo precipitaciones y eso generó una fuerte reducción de la cosecha de soja en áreas de la provincia. Luego se prdujeron algunas lluvias menores, unas dos o tres de 30 a 50 milímetros, que permitió terminar la soja y hacer algunas implantaciones".

La necesidad es contundente y los pronósticos abonan la esperanza para las próximas semanas. En ese sentido, el profesional manifestó: "Por lo que es nuestra normalidad, el déficit de lluvia es de 300 milímetro. Los meteorólogos están pronosticando que se va a prolongar la falta de lluvias durante agosto -salvo alguna que aparezca inesperada-, pero la tendencia climática general es que están presentes vientos secos y fríos que vienen del sur, que no dejan que las masas de aire caliente, cargados de humedad, provenientes de la zona ecuatorial se acerquen. Por eso no hay lluvias mientras prevalezcan los vientos fríos del sur. Sí se pronostican lluvias para septiembre".

Di Carli señaló que "el cultivo que está en desarrollo es el trigo, el cual verá afectado su rendimiento. Nunca es fácil estimar, pero se va a producir una caída por la falta de humedad, a causa de la ausencia de precipitaciones", concluyó.