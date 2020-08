Pandemia: se redujeron 60% los controles ginecológicos

La pandemia del coronavirus afecta varios niveles de la salud, también indirectamente. Los controles ginecológicos son fundamentales para detectar algún tipo de enfermedad que, atendida a tiempo, puede curarse. Sobre todo cuando se trata de patologías graves, como el cáncer de mama y de cuello de útero, que junto con el de colon son los que causan más muertes en mujeres en Entre Ríos.

En este marco, profesionales de la salud recomiendan constantemente acudir al consultorio periódicamente para realizarse exámenes de rutina. No obstante, esta visita al ginecólogo se redujo aproximadamente un 60% desde que se declaró la pandemia, tanto en instituciones públicas como privadas. Y si bien al decretarse el aislamiento social, preventivo y obligatorio a fines de marzo se aconsejó asistir a los consultorios médicos únicamente en casos urgentes, en la actualidad se insta a retomar las consultas pertinentes para efectuar los controles.

Acerca de este tema, la doctora Graciela López de Degani, jefa del Servicio de Ginecología del hospital San Martín, en Paraná, quien también brinda atención en el ámbito privado, señaló a UNO: “Esta reducción de controles es similar tanto en el ámbito público como en el privado. Se debe, por un lado, a que mucha gente que no quiere ir a los lugares de atención médica, porque tiene miedo de contagiarse; y por otro, que en los lugares de atención médica, fundamentalmente en el hospital, también existe alguna restricción respecto del personal de salud, ya que en algunos casos es alcanzado por la enfermedad. Sobre este punto, refirió: “En el hospital San Martín se trabaja en cuadrillas, divididos en dos grupos y 15 días va uno y 15 días otro, pero en este momento tenemos a un grupo de residentes aislados por un caso positivo”.

“Las pacientes tienen miedo de consultar, pero la verdad es que la gente no se contagia en el hospital de Covid, sino que la mayoría de los contagios en este último tiempo han sido por hábitos sociales y falta de cuidado”, afirmó.

Sobre las posibles consecuencias en la postergación de los controles por parte de las pacientes, evaluó: “La pandemia se está extendiendo más tiempo y estamos viendo que por ahí las consecuencias de las restricciones no son las esperadas. Y la realidad es que la gente, al tener temor no consulta, y eso repercute sobre sus problemas de salud, que a veces son desconocidos”.

A su vez, analizó: “Estamos viendo cómo articular la atención a futuro, porque esta pandemia nos aleja de la gente, y así como se sabe que las enfermedades cardiovasculares están siendo subatendidas por el miedo que tiene la gente a asistir a un consultorio, en el área de la ginecología también creemos que podemos llegar a tener alguna consecuencia negativa porque las mujeres no concurran”.

López de Degani señaló que se está intentando que “la gente empiece a ir de nuevo a la consulta de una manera adecuada, con cuidados, con distancia, cumpliendo los protocolos” y aclaró: “En el hospital seguimos haciendo consultorio externo, y lo que estamos haciendo es restringir lo que no sea urgente, pero solo por esta semana y en este pico. La situación va cambiando y estamos planificando de qué manera seguir atendiendo a la gente para poder detectar alguna patología subyacente”.

Acto seguido, remarcó: “Las mujeres que no han hecho los controles por un tiempo largo, a esta altura tienen que ir a hacerlos. Vemos en la práctica diaria que pacientes que debían controlarse en marzo no lo han hecho y ya estamos casi llegando a septiembre. Entonces a partir de ahora, ordenadamente, tendrían que sacar un turno, con paciencia porque son más espaciados, y hacerse los controles preventivos, las mamografías, los PAP, las ecografías”.

Consultas y cirugías

“Les decimos que consulten si tienen dolores, hemorragias o pérdidas de sangre, que muchas veces responden a alguna causa que no es normal; también que estén atentas a cualquier síntoma mamario, como dolor o alguna cosa diferente en la estructura de la glándula mamaria. Y si no notan nada anormal pero ha pasado más un año y medio desde su último control y por este tema de la pandemia no han sacado turno”, agregó, y también instó a las embarazadas a no interrumpir los controles.

Degani aclaró que están “activos para atender en el Servicio de Ginecología del hospital y en los demás servicios también, aunque las internaciones son con algunas restricciones” y señaló que en el caso de las cirugías se siguieron realizando de manera habitual. Sobre este punto, recalcó: “Tanto en los consultorios privados como en los hospitales públicos las cirugías se planifican. En el San Martín tenemos lista de espera y hemos estado operando por lo menos a seis o siete personas por semana: desde marzo hasta ahora se ha seguido operando con la misma frecuencia. Se han hecho cirugías oncológicas, de patologías hemorrágicas o infecciosas, o las que requiere urgencia”.

La ginecóloga recalcó que las directivas desde un principio han sido “atender a la gente que realmente requiere atención sin postergación, como las pacientes oncológicas, con controles y tratamientos en evolución actual, con infecciones o hemorragias, y todo lo que tenga que ver con cuestiones de urgente resolución”, y aclaró: “Ahora seguimos atendiendo y también seguimos haciendo intervenciones quirúrgicas, tanto en lo público como en lo privado, pero para esos pacientes especialmente”.

