En pandemia, la Filial Crespo ya reunió más de 700 cortes para "Pelucas de Esperanza"

"Pelucas de Esperanza" es una ONG que se creó y funciona en Gualeguaychú, con el objetivo de confeccionar pelucas para pacientes oncológicos. La ayuda para hacerse de los principales insumos, llega desde distintos puntos de la provincia. Precisamente en Crespo funciona una de las filiales, la cual se ha mantenido activa en sus propósitos durante este tiempo de aislamiento social en el país.

Loly Gassmann de Schmidt, quien coordina la sede crespense, contó a FM Estación Plus Crespo: "Por las razones que son de público conocimiento, la '4ª Tarde Solidaria' -que llevamos adelante en septiembre de cada año-, no podremos realizarla en este 2020. De igual manera, estamos muy contentos de cómo se ha venido desarrollando la colecta en estos meses, porque seguimos juntando pelos con normalidad. Nos acercan donaciones, a partir de los 15 cm, mechones atados con gomita y seco, para poder acercarlos a los talleres donde se confeccionan las pelucas. Hasta el momento no hemos podido viajar por la pandemia, ya que no tenemos autorización para trasladarnos por ese motivo ni ingresar a Gualeguaychú, que incluso volvió a Fase 1 y atraviesa una etapa complicada".

Los números dan cuenta de la muestra de solidaridad de esta comunidad: "Estamos guardando bien el pelo que recibimos, preparando todo para cuando podamos viajar a llevarlos. Registramos todas las donaciones y ya tenemos más de 700 cortes. Cabe recordar, que comenzamos con esto en diciembre de 2017 y desde entonces, las donaciones superan los 4.300 mechones. Estamos muy agradecidos", expresó Loly.

La necesidad no cesa y eso redobla el objetivo de mantener activas las donaciones. Al respecto, la coordinadora de la filial local, señaló: "Hay cada vez más pedidos de pelucas. Seguramente haya una mayor cantidad de diagnósticos, y al mismo tiempo hay una mayor difusión de la actividad de Pelucas de Esperanza, con lo cual quienes atraviesan la enfermedad se contactan. Mayormente las adolescentes o la gente joven, sufre el impacto de la caída del cabello y son quienes principalmente buscan este tipo de ayuda. Por la pandemia, a las colaboradoras del taller de Gualeguaychú se les ha complicado continuar trabajando en equipo, han tenido que cerrar el espacio que compartían y cada una está trabajando como puede desde sus casas, por eso tienen cierta demora en la entrega. Si hay alguna paciente que ya se recuperó y no usa su peluquita, se pide que la devuelva, como para acondicionarla y volverla a prestar. Y aprovechamos a transmitir que si alguien tiene una peluca -no importa si es viejita-, siempre son bienvenidas, porque las acondicionan y las pueden prestar a quienes la están necesitando".