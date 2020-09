Hernán Jacob: "Nuestro Parque Industrial está activo, con unas 5 empresas en proceso de radicación"

En el Día de la Industria, la Municipalidad de Crespo organizó un encuentro virtual con empresarios locales, referentes de la Unión Industrial de Entre Ríos y funcionarios de la ciudad, para abordar las expectativas en este contexto de pandemia. Al margen de la actividad alusiva, el secretario de Economía, Hacienda y Producción, Hernán Jacob, se refirió al presente industrial de Crespo en términos de componente de la socio-economía. El funcionario dijo a FM Estación Plus Crespo: "Nuestro Parque Industrial está activo, con unas 5 empresas en proceso de radicación y eso nos alegra mucho. La disponibilidad de tierras en el Parque Industrial es escasa, prácticamente estamos al límite. Pero sí hemos ampliado el uso de suelo pasando la ruta, en lo que llamamos 'Área de Expansión Industrial'. La trama nacional puede representar una peligrosidad, pero también es una barrera. En el caso del Parque, la ciudad se arrimó hasta él, porque hay una tendencia de quienes trabajan en esas empresas de irse a vivir lo más cercano posible -por comodidad, economía y demás-, pero desde el organismo del cual dependen los Parques Industriales exigen una especie de frontera con lo que es la urbanización, por los impactos ambientales que pudieran existir. Entonces la ruta podría ser lo que necesitamos y cruzar los servicios abarataría bastante si se compara con trasladarlo a otro sector. Hace poco tuvimos una reunión con el ministro de Producción Juan José Bahillo, estamos trabajando con el gobierno provincial este hipotético nuevo parque industrial. No estamos en condiciones fáciles de invertir, pero estamos gestionando posibilidades para reunir las condiciones que necesitamos para un segundo parque industrial de la ciudad".

El funcionario municipal destacó el espíritu con que el sector empresarial local atraviesa los vaivenes y en ese sentido, manifestó: "Estamos atravesando no un año, sino prácticamente una década compleja -ya desde 2007 ó 2008- que la Argentina comenzó un proceso de estancamiento y de recesión, del que todavía no puede salir. Esa situación macroeconómica del país no le resulta ajena a quienes tienen sus industrias en la región. No obstante, vemos con agrado y satisfacción, que el sector industrial local, sigue apostando a las inversiones e innovando en procesos y productos, para mantener viva la llama del desarrollo productivo que nos caracteriza. Y esta particularidad excede a un gobierno. En Crespo se ha presentado este comportamiento durante más de un gobierno y con sus más y sus menos. Desde hace 35 años, cuando en 1986 se inauguró la primera fábrica del hoy Parque Industrial -que era la firma Santa Isabel-, e incluso antes, porque este pueblo se origina en gran medida alrededor de Sagemüller. Desde esos primeros pasos a hoy, podemos decir que el espíritu emprendedor se sigue manteniendo y afortunadamente a buen ritmo".

"Hay que seguir profundizando las políticas", manifestó Jacob a modo de desafío y agregó: "Hoy Entre Ríos tiene un horizonte bastante sombrío, porque no existe una provincia que su única fuente de empleo sea el empleo púbico, no es viable ni sustentable. Al empleo de calidad lo debe generar el privado y el Estado debe ser eficiente, moderno, proactivo, que tienda a cumplir las funciones que le toca".

