El censo de población podría realizarse en mayo o noviembre de 2021

El censo poblacional previsto para este año y que se postergó por la pandemia podría realizarse en mayo o noviembre de 2021, aunque la realización de la encuesta está supeditada a la superación de la emergencia sanitaria, según lo estimó este miércoles el titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Marco Lavagna.



Lavagna, al exponer en el marco de la comisión de Población de la Cámara de Diputados, que preside el diputado de la Coalición Cívica, Héctor 'Toty' Flores, hizo referencia a la postergación del censo 2020 debido a la pandemia y consideró que evalúa dos fechas tentativas: "una en mayo y otra más probable en noviembre de 2021".



A través de un decreto, el Gobierno nacional anunció días atrás la postergación del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, al menos hasta el año próximo ya que la Ley 27.541 que fue ampliada por Decreto debido a la pandemia de Covid-19, establece la emergencia sanitaria por el plazo de un año hasta el 12 de marzo de 2021.



No obstante, el funcionario no descartó que el censo se pueda postergar hasta 2022 "si la pandemia se extiende" y, al detallar las distintas estadísticas que elabora ese organismo, anticipó que esta misma tarde, el Indec difundirá un estudio sobre el impacto de la Covid-19 en los diferentes sectores del trabajo.



Al inicio de su exposición, el funcionario -que fue diputado nacional hasta diciembre de 2019- agradeció la invitación a exponer y dijo sentirse "parte de la cámara", al tiempo que manifestó "extrañar la labor parlamentaria".



Según Lavagna, el Censo Nacional permitirá “las proyecciones de población, las estadísticas vitales y ver cuáles son las necesidades básicas insatisfechas (NBI)”, además de “tener una realidad de todo el territorio argentino y dónde tienen que ser aplicadas algunas políticas públicas o mismo para el reparto de coparticipación”.







Entre las distintas medidas que lleva adelante, Lavagna precisó que el organismo desarrollará un pre-censo de viviendas, de uso interno del Indec, para realizar un relevamiento de las viviendas con las características básicas de hogares "por observación" en localidades de todo el país de más de 2000 habitantes.



Asimismo, Lavagna puso de relieve que el organismo analiza la realización del E-Censo para que los ciudadanos se puedan autocensar, a través de una página web, con la que se podría llegar al menos al 15 por ciento de la población, y que será el puntapié para que los censos sean "cada vez más digitales" como ocurre en otros países del mundo.



Tras precisar que el organismo se adaptó a la crisis generada por la pandemia, Lavagna sostuvo que el Indec trabaja casi en un 95 por ciento de manera remota y destacó que se mantuvieron los cronogramas y fechas previstas establecidas para las publicaciones que realiza la entidad con 1 año de anticipación.



Puso de relieve la realización del censo económico, cuya primera etapa se concretará entre noviembre y diciembre de 2020, con un empadronamiento de las unidades económicas on line con datos básicos de empresas.



Sostuvo que, hasta el momento, se capacitaron 1.200 personas de manera remota y precisó que el organismo tiene prevista la realización de unos 37 millones de cuestionarios, la utilización de 1.500 toneladas de papel, y explicó que el Censo demandará un presupuesto de 14.500 millones de pesos.



Luego de responder preguntas de los diputados, Lavagna dijo que el Indec "tiene un compromiso en brindar información que sea de utilidad y sirva en la toma de decisiones. Nos toca dar en este momento malas noticias pero no podemos desconocerla ni ocultarla", publicó Télam.



Destacó que el organismo es "el tomógrafo que mide todos los parámetros: después será el médico el que disponga los medicamentos, en este caso las políticas que hay que tomar. Lo esencial es que el tomógrafo funcione bien y de información en tiempo y forma".



"Vamos a necesitar mucha ayuda de todos para poder llevar adelante el Censo. Los relevamientos son imposibles si no hay un compromiso político no sólo del sector que gobierna sino tiene que ser un compromiso de todos los espacios políticos", aseveró Lavagna.