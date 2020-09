Piden adelantar compras, para que 1.300 empleados de comercio no trabajen en su día

Para un buen número de trabajadores del sector comercial, será un fin de semana largo. Se debe a la celebración de su día y por ello, desde la entidad que nuclea a los operarios mercantiles, se insta a cerrar los locales el próximo lunes.

En declaraciones a FM Estación Plus Crespo, el secretario general de la Asociación Empleados de Comercio de Crespo, Carlos Pfeiffer, explicó: "El Día del Empleado de Comercio está fijado para el 26 de septiembre, que este año cae sábado. A través de una ley que se consiguió hace ya unos cuantos años, la celebración goza del mismo peso o carácter de un feriado nacional. En esta oportunidad, entre las Cámaras que están relacionadas con la actividad de comercio y nuestra Federación Nacional, acordaron que el sábado 26 se traspase al lunes 28. Es por ello, que desde nuestra institución, lo que sugerimos a nivel local es que ese día: lunes 28 de septiembre, cierren sus puertas, para que la persona que tienen atendiendo y realizando actividades que hacen a la vida del negocio, pueda disfrutar de ese día. Es una jornada pensada para estar con su familia, gozado de un día en el que no cumple con su jornada de trabajo, así como lo hacen quienes pertenecen a tantos otros sindicatos, que durante el año también festejan su día. Y paralelamente, el pedido conlleva a que le solicitemos a la gran masa de clientes con que cuenta cada empresa o comercio crespense, a que adelanten sus compras, para que ese día todos tengan los comestibles y lo que necesiten disponer, como para que el comercio pueda cerrar sus puertas sin tener una pérdida económica por ello".

"Actualmente tenemos 1.300 afiliados al Sindicato", afirmó quien dirige los destinos de la asociación que los nuclea y agregó: "También contamos con aproximadamente 150 personas, que en su vida activa fueron empleados de comercio y que por el correr de los años, hoy son pasivos. Están jubilados, pero continúan siendo parte y gozando de los beneficios que el sindicato les ofrece".

El 2020 ha sido un año particular para la economía mundial. Sin embargo, pese a las dificultades, Carlos Pfeiffer afirmó que la actividad comercial local atraviesa un buen presente. Lo que va transcurriendo del año deja un saldo que tranquiliza en términos de empleabilidad, sobre lo cual el directivo analizó: "Siempre manifestamos que Crespo -por varias razones- es una isla. Podemos dar cuenta como institución, que dentro de nuestra actividad el número de trabajadores no ha decaído. Hace unos meses -allá por abril y mayo- debido a esta cuarentena o aislamiento obligatorio que debemos cumplir y respetamos, hubo comercios que han cerrado sus puertas, principalmente del rubro textil. Pero claro está, que eran netamente emprendimientos familiares, no contaban con empleados. Todo lo que hace al quehacer de supermercados o comercios basados en alimentos, que fueron declarados rubros esenciales y por lo tanto mantuvieron sus puertas abiertas, vendieron sus artículos para que la gente pueda seguir abastecida. Crespo no ha tenido mermas ni caídas en el padrón de afiliados. Al contrario, hay empresas y negocios que han tomado gente. El nivel de ventas en este tipo de rubros se ha visto reflejado en las estadísticas a nivel nacional, que denotan un crecimiento. Crespo está dentro de la línea que ha crecido".