Carina Reh advirtió preocupación por Diamante y Crespo

Hace algo más de 200 días que el coronavirus alcanzó la escala de pandemia a nivel mundial. En ese contexto, la Secretaria de Salud de Entre Ríos, Carina Reh, se refirió a la realidad que presenta la infección viral en la provincia. Al ser consultada por que otra región -además de Paraná y Gualeguaychú-, podría ver complejizada su situación sanitaria, la funcionaria expresó: "Una localidad que nos preocupaba era Diamante, también Crespo, que es una ciudad que nos tiene en alerta. En estas dos localidades se han tomado medidas restrictivas de parte de las autoridades locales, como para circunscribir este brote que están teniendo. Entendemos que entre una ciudad y la otra hay una gran interrelación en cuanto a lo laboral, fundamentalmente porque son zonas donde hay muchas aldeas y donde se comparte el trabajo: esto ha generado reuniones sociales que han derivado en una alta tasa de contagios. Lo que observamos en los últimos días en Diamante es que venía bajando en un proceso de cierre interesante, habría que seguirlo durante la semana con la situación epidemiológica del Departamento. En Crespo, se tomaron algunas medidas restrictivas, lo cual quizás se traduzca en dos semanas para adelante. A Gualeguay también lo estábamos viendo, donde hemos tenido un incremento y también habíamos empezado a tener un reporte interesante en Concepción del Uruguay y en Federación. Siempre estamos alertas en todas las localidades, porque en algunas son brotes esporádicos, por eso estas localidades están definidas como de circulación por conglomerado con brotes comunitarios y se trabaja intensamente para circunscribir los brotes para evitar el estatus de circulación comunitaria sostenida".

La funcionaria provincial indicó que la disponibilidad de respiradores artificiales está siendo monitoreada de acerca. En la antesala de este fin de semana, en declaraciones a diario Uno, comentó: "Para darse una idea, hay 146 pacientes que están en terapia intensiva en la provincia, 44 de ellos son pacientes con Covid-19 y el resto son pacientes que tienen otras patologías. Esto tiene que ver con que hay mayor circulación, hay más accidentes de tránsito, ha aumentado la delincuencia y esto hace que aumenten las heridas de arma blanca y las heridas de arma de fuego. Las unidades de terapia intensiva se requieren para algunas cirugías específicas que no se pueden posponer, porque hay riesgo de vida para los pacientes, como las cirugías cardiovasculares y algunas cirugías oncológicas. Realmente se está haciendo un equilibrio permanentemente, y en Paraná Campaña estamos con un nivel de ocupación de camas importante. Nos vamos a reunir con el coordinador de Terapia Intensiva de la Provincia para ver cómo delineamos nuevas estrategias para seguir sosteniendo la capacidad asistencial".

Carina Reh instó a la población a extremar los cuidados personales, pensando en el recurso humano de los efectores de salud. "Estamos complicados, no solo en el medio público, sino también en el sector privado", aseveró y agregó: "Hay bastantes dificultades, sobre todo porque los profesionales de las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) son los más expuestos a contagiarse y de hecho la mayoría ha sufrido infecciones por coronavirus, no solo en nuestra provincia sino en todo el país: desde el jefe de la Terapia Intensiva hasta el trabajador que hace la limpieza. Es un recurso humano crítico, finito, y hay dificultad para conseguir los reemplazos por las características de los profesionales que tienen que trabajar en las UTI. Por otro lado, tenemos un gran grupo de trabajadores que si bien ha dado todo, está muy cansado, son muchos meses de un trabajo muy intenso y con pacientes complejos, sobre todo en el sector de moderados y críticos. Ahí juega una ansiedad muy intensa de parte de los pacientes, porque llevan muchos días de aislamiento y eso genera también un estrés, porque el trabajador no solo tiene que lidiar con su propio estrés sino que además debe hacerlo con el del paciente. Quien ha estado todo este tiempo en la trinchera, desarrollando tareas en áreas Covid-19, realmente está expuesto a un riesgo porque requiere de un entrenamiento especial. Es alto el nivel de cansancio".

Crespo acumula la mayor cantidad de contagios después de Paraná Ciudad

De acuerdo a la estadística provincial, a este domingo, Crespo suma 148 diagnósticos positivos a coronavirus, ubicándose como la primera localidad de Campaña, después de la capital entrerriana. Le siguen Oro Verde con 113 casos, San Benito con 96 pacientes y Colonia Avellaneda con 89, siendo estas dos últimas parte del Área Metropolitana de la ciudad cabecera del departamento.

De los 4.462 infectados que presenta el Departamento Paraná, 1.703 han sido dados de alta.





Diamante ciudad ya superó los 220 casos durante la pandemia

El Departamento Diamante registra 118 pacientes dados de alta, en tanto que acumula 407 diagnósticos positivos. Diamante ciudad encabeza el índice sanitario con 220 casos, seguida de General Ramírez que acumula 58 infectados y Libertador San Martín con 40.