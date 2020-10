Manuel Álvarez Trongé: “Necesitamos repensar el modelo educativo y como padres involucrarnos en la construcción de una nueva educación”

El presidente y fundador de EDUCAR 2050 mantuvo una charla con FM Estación Plus Crespo en la cual abordó, desde su óptica, la problemática educativa.

El prestigioso disertante brindará una charla este jueves 1 de Octubre, a las 19.30 Hs, invitado por la Fundación LAR.

Sobre la conferencia explicó a FM Estación Plus Crespo “En realidad lo que hemos programado través de la Fundación LAR es poner un poco sobre la mesa la discusión de lo que está sucediendo a partir de la pandemia y que de alguna manera ha visualizado el enorme desafío educativo que tenemos en la Argentina”.

“Por supuesto, esto tiene diferentes matices de acuerdo a la región que se trate. Pero la verdad que el riesgo que nosotros vemos, que se está produciendo en la educación y en la enseñanza y el aprendizaje, es muy alto. Tenemos muchos chicos que no terminan el secundario y tenemos problemas de calidad, y especialmente de desigualdad educativa, que eso hace que se necesite una reflexión. Necesitamos repensar el modelo educativo, necesitamos valorar la educación y como madres, padres o como docentes, ir en un nuevo camino, hagamos un cambio de paradigma, porque la verdadera construcción y el futuro del país depende de este momento tan difícil que nos toca vivir a nivel internacional”.

Trongé explicó a Estación Plus Crespo que “El secretario de las Naciones Unidas ha hablado de una catástrofe generacional en los aprendizajes de los chicos, producto de casi siete meses sin la escuelas abiertas y entonces por eso que queremos llevar esta reflexión: escuchar a la comunidad también, con sus inquietudes y todos los problemas hasta socio emocionales que se han generado en esta pandemia”.

“En la charla que brindaré este jueves 1 de octubre, invitado por la Fundación LAR, vamos a tener la participación de una psicóloga que también va a estar participando en este conversatorio en alianza con el Educar 2050. Y esto es algo que tienen que llevar a la acción, llevar a que la educación sea prioridad”.

Estación Plus: ¿La educación ya estaba en el centro de la escena y sufría fuertes cuestionamientos antes de esta situación que nos toca atravesar en este año 2020. Estas nuevas formas de educación virtual, empeoraron o ayudaron al sistema educativo? ¿Cómo lo ve a futuro?

Manuel Álvarez Trongé: Bueno, es la pregunta del millón. A ver, por un lado tenemos luces y sombras, no? Porque la verdad es que las tecnologías para aquellos que tienen buena conectividad o buenos dispositivos y ciertas habilidades, son potentes y agregan la herramienta, y atendamos bien que esta es una herramienta muy interesante a futuro. Así como está pasando también con el trabajo en la casa. Y muchas cosas más que esta pandemia nos ha permitido visualizar.

Ahora, si usted me pregunta en general, esto no ha sido bueno para la Argentina, porque la educación ya tenía problemas. Era como una nave que estaba circulando y estaba averiada, y de repente, abruptamente chocamos con un iceberg que se llama Covid.

La educación ya venía con enorme deuda y ha chocado con un problema mucho mayor, que es la emergencia sanitaria y las consecuencias que eso significa para para el alumno. Con lo cual ese es el motivo central por el cual nos juntamos. Queremos escuchar, queremos conversar, hacer recomendaciones y aprender colaborativamente. Tanto de la comunidad de Crespo, como también de la participación de otros docentes de otras provincias. No sólo tenemos mucha experiencia en la Argentina, también a nivel internacional porque Educar 2050 lidera una red en todo el continente. Y la verdad que hay experiencias para escuchar, que pueden hacer un cambio en este proceso tan noble, que es buscar el perfeccionamiento humano de los que vienen detrás.

Estación Plus: ¿Qué es educar 2050? Fundación que usted preside.

M.A.T: Educar 2050 como como el nombre lo indica, es un proyecto a largo plazo que pretende mejorar la educación argentina. Trabajamos hace 14 años por la mejora de la educación en el país y queremos llegar a que Argentina está entre los líderes del mundo en educación. Cuando decimos esto, probablemente se crea que es una utopía, pero Argentina fue el líder en educación.

Argentina fue un país muy mirado por su calidad educativa desde la época de Sarmiento en adelante, y tuvimos muy por encima de países europeos y asiáticos. Queremos volver a ese lugar y queremos proponernos ser campeones del mundo también en educación.

Estación Plus: Obviamente que uno se encuentra con todas las dificultades en distintos ámbitos, desde la política hasta la forma en que se ve o se desarrolla la educación, y hasta en la formación de los docentes mismos. Es una tarea que no es tan sencilla.

M.A.T: No, no, no. Claro que no es sencilla y por eso es que la sociedad tiene que intervenir, y todos los medios de comunicación, las madres y los padres tenemos que comprometernos con este tema, porque obviamente no es fácil.

Pero también es cierto que hay algunos indicios de que la sociedad argentina lo puede lograr. De hecho, como la historia lo muestra, en algún momento se hizo.

Y también es cierto que este no es solo un problema por el cual tenemos que criticar al Estado, sino que tenemos que intervenir.

Este es un tema de del asado del domingo, de todos, donde podamos conversarlo y donde podamos saber cómo tenemos que trabajar para no tercerizar el problema. No decir bueno, yo coloco a mi hija, mi hijo en una fábrica que me producen a su ser humano educado. No, nosotros tenemos que intervenir mucho y de eso es lo que tenemos que hablar y que también muchas de estas cosas las ha mostrado la pandemia.

En la disertación que brindaré para Fundación LAR nos vamos a focalizar en el cambio del modelo educativo y la educación emocional y todos los inconvenientes que ha suscitado la pandemia.

También vamos a hablar de algo que seguramente los Entrerrianos les interese mucho, porque es la experiencia del otro lado del río, la del otro lado de la frontera. Vamos a tener a una viceministra de educación de Uruguay para que cuente como lo han hecho allá. Vamos a traer experiencia extranjera, como han gestionado este momento tan delicado y con resultados distintos y con algún cambio de paradigma que es interesante escuchar.

Estación Plus: Ahora que lo escucho poner ejemplos a nivel educativo. ¿Qué tan mal, o qué tan bien estamos en comparación con otros países latinoamericanos?

M.A.T: Hay diferentes evaluaciones sobre eso. Cuando hablamos de evaluación internacional tenemos de primaria y de secundaria. Argentina no está bien y Argentina en el mundo está en las que se llaman pruebas PISA, que son de la OCDE y desde el año 2000 la Argentina está entre los últimos diez, los últimos quince países del mundo sobre aproximadamente ochenta sistemas evaluados. O sea que en el año 2000 estábamos mejor. Es decir, nosotros, sobre todo en Latinoamérica, hemos descendido posiciones. Uruguay, por ejemplo, que lo mencionábamos recién, es un caso que ha mejorado, pero tampoco mucho porque latinoamérica dista bastante de la el nivel que tienen los países europeos, occidentales e inclusive asiáticos, como como Corea o como Singapur, o como Japón.

Con lo cual ese es el gran riesgo país que tenemos que enfocar, que Argentina en su conjunto esté estancado, este con bajos aprendizajes y con mucho problema de abandono, de abandono de chicos de la educación obligatoria que es el secundario desde el año 2006.

Estación Plus: ¿Qué datos hay de este 2020 sobre abandono, cursado, etc?

M.A.T: Le cuento algunos datos porque todavía es prematuro, porque no hay un número o encuesta censal sobre todos los alumnos, cosa que también me preocupa.

Pero hay una estimación de UNICEF Argentina que señala que la posibilidad de abandono va a ser de cerca de un millón de alumnos, nosotros tenemos 12 millones de alumnos en nuestro sistema en el país.

Lo cual esto es una tragedia, porque mayor de deserción escolar, a lo que ya le sumamos antes, es un número que impacta, no?

Pero el secundario, el 50 por ciento de los chicos no lo terminan. Es decir, uno de cada dos no termina la educación obligatoria. Imagínese si le sumamos todavía este abandono que evidentemente vamos a tener, porque la pandemia y la crisis socio económica lleva a que los chicos busquen una changa, que no le encuentren sentido a la escuela, porque no tienen conectividad. Entonces ese es el enorme desafío. Lo que sí invito a pensar si tenemos que hablar de abandono del alumno o abandono del Estado hacia el alumno. Y creo que ahí está, donde todos tenemos que pensar y ver qué hacer, finalizó Álvarez Trongé.

Como participar de la charla

En un conversatorio destinado a padres de alumnos de escuelas primarias, secundarias y también docentes, se desarrollará este jueves 1 de Octubre desde las 19.30 Hs. El título de la misma es "El cambio de modelo educativo: impactos de la emergencia sanitaria"

Los interesados pueden ingresar de forma gratuita al link que aparece más abajo, o seguir la charla en vivo a través de las redes sociales de La Agrícola Regional en YouTube o Facebook.

