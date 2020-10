Desesperado pedido de una entrerriana: "Casi me mató, no es la primera vez"

Una mujer fue brutalmente atacada por su expareja durante este sábado en una vivienda de Concepción del Uruguay. Cerca de las 21:30, la víctima fue sorprendida y golpeada por el padre de sus hijos, con quien no convive hace más de un año y medio.

La víctima hizo público el caso mediante una publicación en redes sociales. Contó que el agresor estaba bajo los efectos del alcohol y llegó hasta la vivienda donde ella habita, donde consumó el grave hecho de violencia, que fue interrumpido gracias a la intervención de los vecinos que escucharon los gritos y dieron aviso a la Policía.

De acuerdo al relato de su calvario, aseguró que: “Casi me mató. No es la primera vez, pero pese a haberlo denunciado, lamentablemente no tenemos justicia. Después se preguntan por qué las mujeres se quedan, no denuncian o se van. Anoche sinceramente creí que no la contaba. Estamos solas!”, enfatizó en un claro reclamo a la justicia que hasta el momento no le brindó una solución a este drama que lleva varios meses.

La mujer agredida recordó uno de los episodios más violentos que le tocó vivir cuando aún eran pareja: “Ocho años atrás, corrí a la casa de sus padres que viven cerquita de mi casa, lo cual solo me dijeron que yo me la había buscado. Nunca me callé y traté de vivir como siempre lo había hecho: trabajando, cosa que ellos veían mal porque las mujeres se quedan en la casa. Esa vez me ayudó mí ex cuñada, quien llamó a la policía para que intervenga”.

La joven agredida fue más allá en su reclamo y no dudo en destacar que: “Me cansé de callar. Esta justicia no hace nada y es muy lenta. Tengo mucha vergüenza de mostrarme así, pero mi expareja, cuando dejó de golpearme este sábado, me advirtió que la próxima no la contaba. Debido a esto, siento mucho miedo de él y su familia. Por eso lo hago público. Se lo dijo en la cara a sus hijos también, publicó La Calle.

La mujer reveló que por el momento no puede volver a su casa: “Vive muy cerca y aún no hay perimetral, mucho menos una detención. Sólo quiero justicia. Nada más”.