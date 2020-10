Padre Rubén Schmidt: “El distanciamiento social no puede ser los mismo que enemistad social”

En la homilía central de la Fiesta Patronal de Crespo el Padre Rubén Schmidt se refirió a diversos temas de la actualidad. Este es un extracto de su mensaje:

“Después de tanto tiempo tenemos la gracia de poder celebrar esta misa para toda la comunidad. Realmente es un día de gracia, y se ve que la virgen así lo quiso y por eso nos regaló un día tan hermoso para hacer esta celebración. Un año tan particular y tan raro para todos nosotros, pero hoy tenemos esta gracia de congregarnos de esta manera para celebrar el día de su fiesta. Es un día especial en el que la virgen va a escuchar nuestros ruegos y nuestras suplicas”.

“La virgen sigue hoy acompañándonos como acompañó a la iglesia naciente. Por eso ella está hoy aquí con todos nosotros. Pidámosle con fe y devoción por este momento tan particular de la historia que estamos viviendo. Pidámosle que nos ayude a liberarnos de todos los males, no solo de la pandemia”.

“La pandemia puede ser consecuencia o resultado de cosas previas, no vino porque si nomas. Es un momento en que todos debemos hacer un examen de conciencia, comenzando por los poderosos del mundo, para preguntarse porque estamos viviendo esta circunstancia tan particular”,

“Debemos pedirle a la virgen para que volvamos a una vida más normal, también en cuanto a la vida de la fe”.

En otro momento de su homilía reseñó “Vivimos un momento de la historia de la humanidad en que parece que retrocedimos siglos, casi a la antigüedad, cuando los creyentes veían coartados sus derechos a vivir su fe libremente. Es sorprendente que en este mundo que se proclama tan libre y tan moderno, a todo lo que toca la vida de la fe se le pone horario. Se le pone número y tope de asistentes, y a hasta la prohibición, como ha pasado hace poco, de expresar libremente nuestra Fe. Con esto no decimos que no sea necesario cuidarse, y que a veces por un tiempo sea necesario evitar cierto tipo de aglomeraciones. Pero ya el tiempo es muy largo y no se ha permitido practicar la fe. Las iglesias han permanecido cerradas y la enfermedad o el problema aumentó un montón. Entonces nos preguntamos ¿no habría que haber rezado más y no menos, para enfrentar esta dificultad moderna?”

“Por supuesto que debemos cuidarnos como hermanos. Somos hijos del mismo padre y la misma madre. Este mundo tan globalizado de hoy, nos hace cada vez más cercanos a través de los medios de comunicación, pero a su vez también cada vez menos hermanos, porque es como que cada vez se motiva mucho la enemistad”.

“Esa imagen de la virgen cuidando el distanciamiento social, asumiendo cada uno la propia responsabilidad, significa que debemos ayudarnos y respetarnos los unos a los otros. Debemos acercarnos con la oración y el afecto a todos nuestros hermanos. Sobre todo a los que más nos necesitan. En este momento pienso en tantos niños, en tanta gente sin trabajo, en tantos enfermos o familias con enfermos, en tantos ancianos solos, angustiados, tristes”.

Schmidt resaltó “Tenemos que recordar que el distanciamiento social no puede ser los mismo que enemistad social. El aislamiento social no debe ser entendido como un escondimiento social. No debemos estigmatizar ni condenar a nadie, sobre todo en estos momentos de tanta confusión e incertidumbre que nos toca vivir. Mucho de todo esto es promocionado desde muchos medios de comunicación de gran alcance, que han motivado a la sospecha, la angustia, al temor o al desaliento”.

“Sí es que de verdad queremos prevenir los males y ser de ayuda a la comunidad, el mejor modo no es denunciando, sino acompañando, aconsejando, cuidándonos los unos a los otros”.

“Gracias a Dios en Crespo no, pero en muchos lugares lamentablemente se ha motivado la denuncia entre los vecinos. Uno se pregunta ¿qué va a pasar cuando termine todo esto?. ¿Cómo quedara la relación entre las personas, en las familias o los barrios?

Esto va a producir un distanciamiento permanente. Tenemos que pensar que somos hijos de Dios, y por lo tanto la actitud tiene que ser la de ayudarnos como hermanos y no vernos como enemigos. No ver a quién de nosotros podemos pisar, sino ver a quien podemos ayudar. Este es un momento en que debemos buscar los modos de que la familia pueda vivir en paz, aprovechar este momento para el reencuentro de sus miembros. Para que los niños vuelvan a encontrar la alegría y la serenidad frente a tanta propaganda negativa. Para que nuestros abuelos no sufran con angustia y tristeza la soledad que ahora se les ha impuesto vivir”.

“Hay tres conceptos que nunca deben faltar: alimentación, educación y religión. Las tres cosas nos faltan en estos días. Uno ve las noticias y ve como aumenta la pobreza. Y eso que prometieron tantas estrategias desde hace décadas. El mundo está cada vez peor y no solamente en el plano económico, sino también moral, social, humano. Todo esto porque hemos dejado de lado a Dios. Tenemos que volver a redescubrir que somos familia de Dios, que somos hermanos y que entre todos nos tenemos que ayudar”.

“Jesús no escapaba de los enfermos, sino que los sanaba. Por eso nosotros tenemos que buscar la forma de estar más cerca de los enfermos, quizás no en presencia, pero si espiritualmente, afectivamente o humanamente”, aseguró el párroco.

