Campos de Etchevehere: las partes tienen plazo para incorporar pruebas

ACTA DE AUDIENCIA

En la ciudad de La Paz, Provincia de Entre Ríos, a los veintiún días del mes de octubre de dos mil veinte, siendo las 17:32 horas, estando en la Sala de Audiencias del Juzgado de Garantías y Transición de La Paz (E.R.), el Dr. Raúl D. Flores -Juez Subrogante-, a fin de realizar la Audiencia prevista en el artículo 73 inc. k del C.P.P.E.R. en el legajo caratulado:

“ETCHEVEHERE LEONOR B.M. S/SU DENUNCIA» IPP 16614 – LEGAJO de O.G.A. Nº 1926-O, encontrándose presentes: por la Unidad Fiscal, el Dr. Oscar Sobko -Agente Fiscal- y la Dra. María Constanza Bessa -Fiscal Auxiliar Interina-, por la Defensa Técnica de los imputados el Dr. Lisandro Mobilia, patrocinante de Dolores ETCHEVEHERE y Ernesto F. Taboada, en la causa de usurpación; y la Dra. Daniela Verón patrocinante de Dolores ETCHEVEHERE; como Auxiliar Técnica la Directora Nacional de Promoción y Fortalecimiento de Acceso a la Justicia dependiente del MJyDH de la Nación, Dra. Gabriela Carpineti; el representante legal del querellante particular Las Margaritas S.A. -Dr. Rubén Alberto Pagliotto-; y el sospechado:

Ernesto Facundo TABOADA, quien se encuentra presente por videoconferencia, quien acredita su identidad con DNI Nº 26.568.174, de nacionalidad argentina, de estado civil casado, de 42 años de edad, con instrucción universitaria, que ha nacido en fecha 15/04/1978 en Capital Federal, de profesión abogado, domiciliado en Avenida de Mayo 881, Piso 3°, Dpto. K de C.A.B.A., que no ha sido condenado, correo electrónico: [email protected], teléfono fijo: no posee, Teléfono celular: 11-38295162, que residió siempre en Buenos Aires, hijo de Luis Taboada (f) María Cristina Eqquisito (v); no encontrándose presentes los sospechados: Dolores ETCHEVEHERE, DNI Nº 20.189.984; y Lautaro Dante LEVERATTO LAZZARINI, DNI Nº 27.236.254, estando debidamente notificados. Audiencia que es grabada bajo video con las formas establecidas en el art. 166/7 del C.P.P.E.R. y respetando las medidas de higiene y seguridad dispuestas en virtud de la Emergencia Nacional decretada por el Covid-19.

Presentadas las partes, se le otorga la palabra al Sr. Fiscal. A continuación por pedido de la Defensa Técnica y de la Auxiliar Técnica, se hace ingresar a la Sala de Audiencias, a la abogada Dra. Paula Soledad Casal, DNI 26.653.666, como Auxiliar Técnica de la Dra. Carpinetti. Continúa con su alocución el Dr. Sobko; seguidamente toma la palabra la Dra. María Constanza Bessa; a continuación se le concede la palabra al Dr. Rubén Pagliotto; a la hora 19:08 la Dra. María Constanza Bessa solicita la autorización para retirarse de la Sala, lo que así se hace; continúa con la palabra el Dr. Pagliotto; a las 19:17 horas se incorpora la Dra. Bessa; continúa el Dr. Pagliotto con su alocución; solicita que el escribano ingrese a la Sala, se lo releve del secreto profesional, a fin de exhibir documentos que considera necesarios. Seguidamente, siendo las 19:39 horas, se pasa a un CUARTO INTERMEDIO hasta las 19:55 horas.

Siendo las 20:03 horas se reanuda la audiencia, se incorpora por videoconferencia, a través del sistema Jitsi meet, la Dra. Victoria Donda, Titular del INADI. Por así haberlo solicitado se le concede la palabra a la Dra. María Constanza Bessa, quien dió a conocer una denuncia recibida vía e-mail por la Fiscalía, y solicitó que se introduzca un audio como prueba. S.S. le concede la palabra a la Dra. Victoria Donda. A continuación toma la palabra el Dr. Lisandro Mobilia, quien manifestó sus argumentaciones sobre la cuestión traida a resolver; y solicitó se adjunte como prueba el expediente del juicio sucesorio.

Siendo las 20:43 horas, la titular del INADI irrumpe la alocución del Dr. Mobilia y formula denuncia, manifestando que -en este instante- están ingresando personas al campo amenazando de muerte a quienes están dentro del predio; seguidamente, y en virtud de lo manifestado por la Dra. Victoria Donda, el Agente Fiscal, Dr. Oscar Sobko, se retira de la Sala de audiencias. Continúa con su alocución el Dr. Mobilia. Seguidamente, se le concede la palabra al Dr. Oscar Sobko, quien procede a informar las comunicaciones recibidas en virtud de la situación planteada por la Dra. Victoria Donda, y las instrucciones impartidas al Sr. Jefe de la Jefatura de Policía departamental La Paz.

Continúa con la palabra el Dr. Mobilia, luego lo hace la Dra. Verón. A continuación solicita replicar el Dr. Oscar Sobko, se le concede la palabra. A continuación lo hace el Dr. Pagliotto. Por último duplica el Dr. Mobilia. Seguidamente el Dr. Pagliotto toma la palabra. Oídas las partes, atento a la complejidad del tema a decidir S.S. RESUELVE: I) Dar un plazo hasta el día de mañana 22/10/2020 a las 12:00 horas para que las partes incorporen la prueba que han ofrecido en la presente audiencia, ante la Oficina de Gestión de Audiencias de esta ciudad de La Paz, a efectos de pasar a resolver. Respecto de la que no se ha mencionado en la audiencia, la podrán incorporar en el mismo plazo, previo conocimiento de la Defensa. Fecho, pasen los autos a despacho para resolver. Con lo cual, no siendo para más, a las 21:16 horas, se dio por finalizada la audiencia, labrándose la presente acta que es firmada por S.S. y los comparecientes.-

