Velatorios cortos y sepelios on line para familiares que no pueden viajar

La pérdida de seres queridos durante estos tiempos de pandemia, obligó a sus familiares a llorar en soledad, en una primera instancia. Cuando se habilitaron las salas velatorias comenzaron a hacerse velatorios cortos y ante la imposibilidad de la presencia de un buen número de familiares, muchos optan por grabar o transmitir a familiares y amigos, los momentos claves de la última despedida.

Obviamente, los funerales por internet no pueden compararse con los tradicionales, pero son las nuevas formas de estar cerca de la familia o amigos, acompañando en su dolor.

En el país hay empresas fúnebres que ofrecen el servicio de transmisión del velatorio y de la sepultura vía online para familiares y amigos que se encuentren en otras partes del país o del mundo.

Muchos otros optan por grabar ciertos momentos del velatorio y la sepultura, y enviarlo a través de redes sociales o WhatsApp.

Según pudo saber FM Estación Plus Crespo, hace unos días en el cementerio de Aldea Jacobi se transmitió una sepultura en directo, por medio de una plataforma on line, cuyos destinatarios fueron familiares que no pudieron viajar e incluso otros que se encontraban fuera del país. La decisión fue particular y autorizada por la comisión, que mientras se mantiene la restricción de circulación y la etapa de distanciamiento social, admite este tipo de propuestas.

La despedida a los seres queridos es un momento especial, una ceremonia sagrada y dolorosa, que pese a este contexto tan particular que estamos viviendo, encontró en la tecnología la posibilidad de que familiares y amigos puedan estar cerca.