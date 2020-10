Hermanos Etchevehere recusaron al juez Flores y no fueron a la conciliación

La presentación fue realizada por los hermanos Luis Miguel, Juan Diego, Arturo y su madre que están enfrentados a Dolores en la disputa familiar. A la mediación "una de las partes decidió no presentarse".

El juez de Garantías de La Paz, Raúl Flores, convocó para este domingo a las 9 a los hermanos Etchevehere, en disputa por un campo en la zona rural de Santa Elena, a una audiencia de conciliación. Una de las partes, tras presentar una recusación al magistrado, no se presentó.

Los integrantes de la familia Etchevehere que están enfrentados a Dolores Etchevehere por la propiedad del campo recusaron al juez Rafael Flores, por lo que no se presentaron al encuentro de conciliación.

De acuerdo a lo informado, el juez Raúl Flores, el fiscal Sobko, la fiscal Bessa y los abogados Lisandro Mobilia y Daniela Verón, participaron de la audiencia desarrollada esta mañana. "A la misma, sin previo aviso, no se presentó una de las partes convocadas- hermanos Etchevehere-", destacaron desde Tribunales.

Dolores está enfrentada desde hace años con sus hermanos Luis Miguel, Juan Diego y Arturo Etchevehere, y su madre Leonor Barbero Marcial.

"Hoy no vamos a la audiencia porque recusamos al Juez Flores. No puede intervenir hasta que no se resuelva el pedido",destacó Luis Miguel Etchevehere.