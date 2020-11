Este viernes vuelven los vuelos a Buenos Aires desde Paraná

Fuente de la noticia: Estación Plus Crespo

El Aeropuerto Justo José de Urquiza, de Paraná, volverá a ponerse en funcionamiento a partir del viernes. Tras más de siete meses de inactividad a causa de las restricciones de circulación puestas a partir de la pandemia de Covid, los vuelos se reiniciarán este viernes a las 14.35 con vuelo desde y a Buenos Aires. La particularidad es que los aviones partirán y aterrizarán en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y no en el Aeroparque Jorge Newbery como sucedía anteriormente, ya que la estación aeroportuaria de cabotaje se encuentra en obra de refracción hasta por lo menos enero del próximo año.

Todavía no está diseñado claramente el cronograma de vuelos pero fuentes de Aeropuerto 2000 informaron a El Diario que por el momento están previstos siete vuelos para este mes que se realizarán los días jueves y domingos.

La reapertura del aeropuerto se dará bajo estrictas normas de bioseguridad. Entre ellas, se exigirá el uso de tapabocas a todos los pasajeros, se establecerá el control de temperatura y también el distanciamiento obligatorio de 1,5 metros entre cada persona.

“La idea es que haya días fijos para los vuelos. En el caso de Paraná, que es un segmento más corporativo que turístico, mucho más porque es la manera que se puede el viajero organizar. Iniciamos operaciones (con Aerolíneas Argentinas) el 22 de octubre y nos vamos ajustando según las demandas. Paraná tiene jueves-domingo y luego se irá ajustando y recobrando su ritmo normal”, informaron a EL DIARIO desde Aerolíneas Argentinas.

Seguridad

“Aeropuertos Argentina 2000 se está preparando para la vuelta a las operaciones desde que se decretó la cuarentena trabajando con protocolos sanitarios dispuestos por el Ministerio de Salud de la Nación y junto a distintos organismos como el Ministerio de Transporte de la Nación, Migraciones, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y Aduana, bajo recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). También aplica protocolos propios desarrollados específicamente para proteger a las personas”, se señaló desde la empresa.

“De cara al regreso de las operaciones aéreas, el objetivo es cuidar a los pasajeros y usuarios y minimizar las posibilidades de contagio cumpliendo todas las medidas establecidas que siguen las pautas del Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI), y que permiten retomar la actividad en diferentes países. Para lograr este objetivo desarrollamos medidas especiales como: reasegurar el distanciamiento social dentro de las terminales con señalética en pisos, cartelería y asientos, desinfecciones continuas de puntos de alto contacto (carros de valijas, terminales de autoservicio, etc), y capacitaciones en prevención a todos los trabajadores de Aeropuertos Argentina 2000, además del uso obligatorio de tapa bocas. El objetivo es proveer información clara y específica y como anfitriones brindar la atención que el pasajero y el usuario necesita en estos tiempos”, se destacó.

Según la empresa, todas las terminales cuentan con los acrílicos protectores en las áreas de check- in y puertas de embarque y se mantiene diariamente la provisión de alcohol en gel de todos los dispensers colocados en las terminales de higiene.

Prevención

Las medidas de prevención también se implementan en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza ha sido intervenido de cara a la vuelta de los vuelos. En todos los sectores de las terminales se cumple con las recomendaciones de distanciamiento social con diferentes acciones. Por ejemplo, el sector de check in, que tiene una capacidad limitada, tendrá la opción de continuar las filas en el exterior para seguir garantizando el distanciamiento recomendado.

Este dispositivo exterior se realizará bajo techo tomando espacio de vereda y primera vialidad, manteniendo las distancias recomendadas para aquellos momentos o situaciones que la cantidad de pasajeros lo demande. Es un complemento de las medidas que se implementan dentro de la terminal en la zona de los check in. Allí, para quienes deban aguardar el ingreso, habrá pantallas informativas que replicarán las internas – que indicarán los respectivos check in que corresponda a cada vuelo y cada fila-, puestos de Self-Check in y un área de nuevos asientos. Asimismo, habrá nuevos espacios de Food Trucks en el corredor peatonal en el exterior de la terminal A.

Horarios de los vuelos

Día Buenos Aires Paraná Buenos Aires

Viernes 6 13.35 14.35 15.35

Jueves 12 08 09 10

Domingo 15 9.30 10.30 11.30

Jueves 19 08 09 10

Domingo 22 9.30 10.30 11.30

Jueves 26 08 09 10

Domingo 29 9.30 10.30 11.30