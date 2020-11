Reparación profunda de una cuadra céntrica: se habilitará dentro de 21 días

Estacion Plus Crespo

De no mediar inconvenientes ni inclemencias de consideración, el próximo 1 de noviembre se rehabilitará el tránsito en una mano de Avda. Independencia, siendo en sentido desde San Martín hasta Otto Sagemüller. A poco de concluirse la obra, recorrió la misma el intendente, Arq. Dario Schneider, quien manifestó a FM Estación Plus Crespo: "Este es un sector que estaba dañado desde hace bastante tiempo y que si bien se venía bacheando y reparando, seguía con problemas en la parte superior del pavimento. Se decidió hacer una intervención mayor, por lo que se levantó un 75% de la cuadra y se hizo un trabajo de bacheo profundo con brosa-cemento, que mecánicamente se comporta mejor en su resistencia y arriba se termina con una carpeta de hormigón armado. La compactación ya no respondía y el pavimento era flexible, con estas modificaciones, dejaremos en muy buenas condiciones esta calle. Deben pasar 21 días para que esté en óptimas condiciones y ahí habilitaremos el tránsito".





"Los trabajos se extendieron en todo el ancho de la calzada, abarcando el tramo de la parte más dañada", dijo el presidente municipal y en cuanto a las causas del deterioro agregó: "Alguien se puede acordar que esto era una zona de arroyo, que fue canalizado, que está urbanizado, pero presenta una ondulación que corta en diagonal a las dos manos de la avenida. No en lo inmediato, pero en algún momento se va a tener que hacer lo propio sobre la otra mano. El estado en que se encontraba responde mayormente a una cuestión del suelo, a las características de sus orígenes y con los años suceden esas deformaciones".

"Se afronta con fondos municipales" afirmó Schneider y explicó: "Las tareas de reparación y pavimentación producto de esos arreglos de calles, ya no tienen costo para el frentista, que oportunamente ha pagado ya su obra de pavimento original".

Toma de Juntas

Es otra de las obras con buena demanda, sobre lo cual el intendente señaló: "El año pasado se compró un equipamiento para hacer toma de juntas y con ello estamos trabajando en acceso Pte. Perón. La idea es seguir avanzando en otras arterias, tenemos un plan en ese sentido. La mayor dificultad que tenemos en el dinamismo es la provisión de materiales. No se consigue en muchos lugares, los efectos de la pandemia han complicado la fluidez de la comercialización, pero mientras tengamos stock, seguiremos realizando ese tipo de reparación".