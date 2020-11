El realizador Eduardo Crespo competirá en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata

Eduardo Crespo y su película “Nosotros nunca moriremos”, competirá en la Sección Oficial del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

Relata el viaje de un niño junto a su madre al pueblo donde acaba de morir su hermano mayor. Imperceptiblemente, el niño comenzará a dejar atrás la infancia. Su madre intentará descubrir los misterios que rodean esa muerte. Nosotros nunca moriremos fue filmada en Crespo y algunas otras localidades de la región.

Según se informó a FM Estación Plus Crespo la 35º edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata se llevará a cabo del 21 al 29 de noviembre de 2020 y este año con la novedad de que todas las proyecciones podrán seguirse en todo el país de manera virtual y gratuita a través de la plataforma instalada en el sitio oficial de la muestra. La gratuidad se extiende a todas las secciones, tanto las competencias oficiales como las paralelas. Las películas estarán disponibles durante 72 horas para ser vistas, pero con una capacidad limitada. El público podrá reservar su butaca virtual hasta completarla.

La película de Crespo será exhibida online los días 27, 28 y 29 de Noviembre.