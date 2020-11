Presupuesto 2021: el Senado aprobó el proyecto, pero deberá volver a Diputados por un error en las planillas

El Senado aprobó esta noche el proyecto de Presupuesto 2021 con un acompañamiento parcial de la oposición, aunque lo devolvió a la Cámara de Diputados para corregir un error de planillas con detalles sobre obra pública.

La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo fue aprobada con 45 votos a favor, 2 en contra y 23 abstenciones, todas ellas del interbloque Juntos por el Cambio, que buscó de esta manera tener un gesto político con el Gobierno en el marco de la negociación con el FMI.

Los opositores que responden a los gobernadores radicales, como los jujeños Silvia Giacoppo y Mario Fiad y el correntino Pedro Braillard, votaron a favor junto al oficialismo, mientras que el salteño Juan Carlos Romero y el puntano Claudio Poggi lo hicieron en contra.

Debido a un error en el archivo digital del proyecto que recibió el Senado, que no incluyó una serie de planillas donde figuraban las asignaciones para obra pública en diversas provincias, el proyecto debió ser devuelto a Diputados, que prevé aprobarlo el próximo martes, con el documento anexo que faltaba y agregó la Cámara alta.

Así lo explicó al inicio de la sesión el presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Caserio (Frente de Todos), al indicar que "se detectó la presencia de saltos de página y cortes que truncaron la precisión detallada de montos totales y la omisión de determinadas obras de la planilla anexa".

"Cabe aclarar que al ser un error en la carga del documento esta situación no afecta al total del proyecto", subrayó Caserio, pero señaló que igualmente "resulta necesario incorporar estas planillas y posteriormente el texto sea devuelto a la Cámara de Diputados".

"Se hizo todo como corresponde, se subió a la web, estas planillas figuraron siempre en la página del Ministerio de Economía, fueron leídas en la Comisión de Presupuesto pero no ingresaron en el texto digital", afirmó el senador cordobés.

El error fue señalado por varios senadores de la oposición durante el debate, entre ellos Martín Lousteau, quien sostuvo que "son las consecuencias de un mal proceso presupuestario".

Sobre el cierre de la sesión, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, subrayó que "son 35 planillas anexas que no fueron analizadas en Diputados y tampoco en este recinto" y pidió "saber en qué consisten".

La respuesta se la dio Caserio, que indicó: "Hemos dejado las planillas en secretaría Parlamentaria, pero además son de dominio público, figuran en la web del Ministerio de Economía. Si quieren que las leamos todas, las leemos".

"No hay nada oculto. No estamos haciendo ningún cambio ni lo vamos a hacer", remarcó Caserio antes de la votación en la que, efectivamente, no hubo ningún cambio sobre la letra del proyecto, más que la incorporación de las planillas, que ahora tendrá que ser ratificada por Diputados para que el Presupuesto 2021 se convierta en ley.

