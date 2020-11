Sequía: “El panorama en agricultura y ganadería es complejo”, advirtió la FAA Entre Ríos

“La falta de precipitaciones encendió las alarmas en los productores entrerrianos”, se informó desde la Federación Agraria Argentina (FAA) Entre Ríos. Se indicó que “la sequía pega fuerte en toda la geografía entrerriana” y se advirtió: “El panorama en agricultura y ganadería es complejo”.

“La sequía es tremenda en nuestra zona”, contó Carlos Bottero, de la filial Segui de FAA. Detalló que se están “levantando los primeros trigos con rindes que van desde los quince a los veinte quintales no sabiéndose, hasta el momento, la calidad de los mismos, porque se están mandando las muestras para los correspondientes análisis; en tanto que los maíces que se implantaron ingresan en una etapa crítica en el caso de que no llueva con cierta intensidad en los próximos 10 días, lo que implicaría bajos rendimientos”.

En lo que respecta a soja de primera, dijo que “es muy poco lo que se ha sembrado, a riesgo de que la humedad en el suelo no sea lo suficiente; mientras que la de segunda, en el caso de no llover, no existiría la posibilidad de hacer siembra”. En lo que respecta a ganadería, el “Federado”, indicó que “las pasturas han tenido un desarrollo muy magro, las avenas se han comportado al 50%, y estamos piloteando la situación con algunas alfalfas, pero nos estamos comiendo reservas que tenían como destino el invierno del año que viene. No podemos hacer sorgo, y la oferta de los campos naturales es prácticamente nula”, informó APF Digital.

Por último, advirtió que “si las predicciones de La Niña se cumplen, el 2021 se presenta muy complejo para todas las actividades, llámese agricultura o ganadería”.